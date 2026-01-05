Live TV

JD Vance susține că operațiunea militară din Venezuela și capturarea lui Maduro „ajută SUA în lupta contra fentanilului”

Data publicării:
JD Vance, vicepreședintele SUA
JD Vance, vicepreședintele SUA / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
„Treziți-vă, MAGA”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a apărat duminică operațiunea militară a administrației Trump din Venezuela, care a dus la capturarea președintelui Nicolas Maduro, susținând că acțiunea are legătură directă cu eforturile de a reduce traficul de fentanil către Statele Unite, relatează Politico

Declarațiile sale vin în contextul în care mai mulți congresmeni republicani pun sub semnul întrebării folosirea crizei fentanilului ca justificare pentru intervenția militară agresivă. Potrivit autorităților federale americane, cea mai mare parte a fentanilului introdus ilegal în SUA provine din Mexic și China.

Într-o postare pe rețelele sociale, Vance a respins criticile conform cărora operațiunea din Venezuela „nu are nicio legătură cu drogurile”, argumentând că lupta împotriva traficului de droguri din această țară sprijină strategia mai amplă a administrației în combaterea fentanilului.

El a susținut că o parte din fentanil ajunge în SUA prin Venezuela, dar a subliniat că traficul de cocaină din această țară alimentează financiar cartelurile. Maduro a fost inculpat în SUA pentru narcoterorism și conspirație la importul de cocaină, după ce a fost adus pe teritoriul american sâmbătă.

„Cocaina, principalul drog traficat din Venezuela, este o sursă majoră de profit pentru cartelurile din întreaga Americă Latină”, a scris Vance pe platforma socială X. „Dacă reduci sau elimini acești bani, slăbești semnificativ cartelurile. Și, să fim serioși, cocaina este periculoasă!”, a mai scris el. 

Citește și: Donald Trump cataloghează fentanilul drept „armă de distrugere în masă”

„Treziți-vă, MAGA”

Nu toți republicanii sunt însă convinși. Congresmanul Thomas Massie, un critic frecvent al administrației Trump, a respins teoria lui Vance, afirmând că operațiunea nu are legătură cu drogurile.

„Treziți-vă, MAGA (Make America Great Again). Venezuela nu este despre droguri; este despre petrol și schimbare de regim. Nu pentru asta am votat”, a scris Massie pe rețelele sociale.

La rândul ei, Marjorie Taylor Greene, care își încheie mandatul luni, a declarat că, dacă administrația Trump ar fi cu adevărat preocupată de fentanil, ar acționa în primul rând împotriva cartelurilor mexicane.

„Majoritatea supradozelor și deceselor cauzate de fentanil în America au legătură cu Mexicul. Cartelurile mexicane îi ucid pe americani”, a spus Greene la NBC. „Dacă acesta ar fi într-adevăr un demers împotriva narcoteroriștilor și pentru protejarea americanilor, administrația ar lovi cartelurile din Mexic.”

Vance a apărat abordarea administrației în privința Mexicului, recunoscând că „o cantitate mare de fentanil vine din Mexic”, dar a insistat că țara „rămâne o prioritate”. El a subliniat că măsurile președintelui pentru limitarea imigrației la frontiera sudică fac parte din strategia de stopare a fluxului de fentanil spre SUA.

