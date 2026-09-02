Vicepreşedintele american JD Vance a declarat într-un podcast difuzat marţi că, dacă tentativa de asasinat din 2024 l-ar fi ucis pe Donald Trump, s-ar fi întrebat mereu dacă aceasta a făcut parte dintr-o conspiraţie. Vance a făcut această declaraţie în timpul unei conversaţii cu podcasterul creştin Bryce Crawford. El a vorbit și despre „sfârșitul lumii” în contextul AI și despre „energiile întunecate” emanate de unii lideri.

Vicepreşedintele SUA, care a lansat recent o carte în care descrie propria sa călătorie către catolicism, l-a apărat, de asemenea, pe Trump pentru că a postat o imagine cu el însuşi în rolul lui Iisus şi s-a întrebat dacă inteligenţa artificială ar fi un semn al sfârşitului lumii, relatează apnews.com, citată de Newsr.ro.

Conversaţia a început cu o discuţie despre credinţă şi despre graba de a oferi explicaţii ştiinţifice pentru evenimente care ar putea avea o dimensiune divină. Vance a menţionat tentativa de asasinat din iulie 2024 de la Butler, Pennsylvania, în timpul căreia un glonţ l-a atins uşor pe Trump la ureche, iar un susţinător al acestuia a fost ucis.

Trump a vorbit de mult timp despre supravieţuirea sa ca fiind ghidată de voinţa divină, o temă preluată de Vance.

Vicepreşedintele a afirmat că, dacă glonţul l-ar fi ucis pe Trump, „am fi avut parte de adevărate tulburări civile, de o amploare din care nu ştiu dacă ţara s-ar fi putut reveni vreodată”.

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Vance a spus că mulţi susţinători ai lui Trump ar fi presupus că o conspiraţie i-a privat de preşedintele pe care l-au ales, şi a adăugat că şi el ar fi avut astfel de gânduri „undeva în subconştient”.

„Aş fi presupus că nişte forţe foarte întunecate l-ar fi eliminat pe Donald Trump, chiar când era pe punctul de a se întoarce la Casa Albă”, a spus Vance. „Întregul nostru sistem politic ar fi căpătat un caracter nelegitim.”

Cea mai mare parte a conversaţiei, care a durat o oră şi zece minute, a constat într-o discuţie amicală despre credinţă, despre călătoria spirituală a lui Vance, despre întâlnirea sa de Paşte cu Papa Francisc, cu o zi înainte de moartea pontifului anul trecut, precum şi despre fragilitatea şi caracterul falibil al omului. Dar, ocazional, s-a atins şi de teme mai sumbre.

Crawford l-a întrebat pe Vance dacă, în calitate de vicepreşedinte, s-a aflat vreodată într-o încăpere care era „întunecată din punct de vedere spiritual”.

„Am participat la întâlniri cu lideri mondiali în care se discutau diverse probleme, iar când cineva spunea ceva sau făcea o observaţie, simţeam o anumită întunecime în legătură cu aceasta, care declanşa toate semnalele de alarmă spirituale din corpul meu”, a spus Vance.

El a adăugat că a simţit, de asemenea, „o energie spirituală foarte întunecată” în Gettysburg, Pennsylvania, probabil din cauza carnagiului de pe câmpul de luptă al Războiului Civil.

Vance face referire la AI în cadrul unei discuţii despre „sfârşitul lumii”

Crawford l-a întrebat, de asemenea, pe Vance despre interesul său pentru „sfârşitul lumii”, despre care vicepreşedintele a spus râzând că fusese mai degrabă o obsesie din tinereţe, la sfârşitul anilor 1990, când oamenii erau în fierbere la gândul acestei posibilităţi.

Râzând, Vance a povestit despre un prieten care era obsedat de ideea că lumea se va încheia la sfârşitul anului 2007 şi care a acumulat datorii uriaşe la cardul de credit.

„Sunt, să zicem, anumite aspecte ale lumii care mă fac să mă simt, să zicem, nu chiar şocat dacă Anticristul ar umbla printre noi, dar, din nou, încerc să nu mă concentrez prea mult pe asta”, a spus Vance.

El a menţionat „companiile IT” şi utilizarea inteligenţei artificiale ca substitut al interacţiunii umane.

„Cred că asta e cam satanic”, a spus Crawford când Vance a povestit despre un cunoscut care folosea AI drept consilier matrimonial.

„Da, când separi complet omul de elementul social pentru care Dumnezeu ne-a creat, bine, asta e foarte, foarte rău”, a spus Vance.

Crawford l-a întrebat pe Vance despre postarea lui Trump de pe reţelele sociale, de la începutul acestui an, care conţinea o imagine generată de inteligenţa artificială în care apărea ca Iisus, imagine care, potrivit lui Crawford, l-a jignit. Trump a susţinut iniţial că a crezut că imaginea îl înfăţişa pe el în rolul unui medic, apoi a şters postarea pe fondul criticilor generalizate, venite chiar şi din partea unora dintre propriii săi susţinători.

Vance l-a apărat pe preşedinte. „Nu a vrut să-l batjocorească sau să-l imite pe Dumnezeu, pur şi simplu nu este genul lui”, a spus Vance, adăugând că preşedintele încearcă adesea să menţină o atmosferă relaxată şi face mereu glume.

„Este un tip cam glumeţ, pentru cei dintre noi care lucrăm cu el, şi îi place pur şi simplu să se distreze. Şi cred că, dacă oamenii ar aprecia acest lucru, ar recunoaşte că nu încearcă să ofenseze pe nimeni, ci doar să menţină o atmosferă relaxată.”, a adăugat el.

Editor : M.B.