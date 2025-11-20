Live TV

Foto Jeff Bezos concurează cu SpaceX. Blue Origin dezvăluie planul pentru o versiune mai mare a rachetei New Glenn

Data actualizării: Data publicării:
blue origin new glenn
Foto: Dave Limp, CEO al companiei Blue Origin, rețeaua X

Compania Blue Origin, deţinută de miliardarul Jeff Bezos, a anunţat joi că va construi o versiune mai mare şi mai puternică a rachetei sale spaţiale New Glenn, elaborând planuri incipiente pentru o familie de lansatoare de sateliţi orbitali, similare flotei de rachete Falcon construite de compania SpaceX, deţinută de Elon Musk şi care domină acest sector de activitate, scrie Reuters.

Noua rachetă, anunţată după ce a doua misiune a rachetei New Glenn a fost lansată cu succes săptămâna trecută, se va numi New Glenn 9x4, un nume care face trimitere la cele nouă motoare ce vor propulsa prima sa treaptă şi la cele patru motoare ataşate de a doua treaptă a lansatorului spaţial. Noua versiune va avea mai mult cu două motoare pentru fiecare treaptă a sa în comparaţie cu designul actual al rachetei New Glenn.

„Noul capitol din foaia de parcurs a rachetei New Glenn este o nouă rachetă din clasa lansatoarelor super-grele”, a transmis compania Blue Origin într-un comunicat care subliniază actualizările rachetei.

Citește și: NASA a lansat o misiune pe Marte, cu o rachetă New Glenn a companiei lui Jeff Bezos

Cele două variante ale rachetei New Glenn, a precizat compania americană, „vor deservi piaţa în acelaşi timp, oferindu-le clienţilor mai multe opţiuni pentru a-şi lansa misiunile, inclusiv de lansare a unor mega-constelaţii (de sateliţi - n.r.), de explorare a spaţiului îndepărtat şi de implementare a unor imperative de securitate naţională, precum Golden Dome”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Companiile americane producătoare de lansatoare spaţiale Rocket Lab, SpaceX şi United Launch Alliance (deţinută de Boeing şi Lockheed Martin) fie construiesc deja, fie au planuri incipiente privind dezvoltarea unor rachete mai mari care să transporte constelaţii mai mari de sateliţi în spaţiu.

Blue Origin a cheltuit miliarde de dolari şi a avut nevoie de aproximativ un deceniu pentru a dezvolta New Glenn, o rachetă înaltă cât un bloc cu 29 de etaje şi cu o primă treaptă reutilizabilă, pentru a concura cu flota de rachete Falcon ale companiei SpaceX şi cu mai puternica ei Starship, o rachetă pe deplin reutilizabilă, care se află încă în etapa de dezvoltare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: O nouă amânare a lansării rachetei New Glenn a lui Jeff Bezos

Dave Limp, CEO al companiei Blue Origin, a distribuit pe reţeaua de socializare X fotografii cu machete digitale ale lansatorului super-greu New Glenn, mai înalte decât celebra Saturn V, racheta cât un bloc cu 17 etaje care a trimis echipaje de oameni pe Lună în cadrul programului spaţial american Apollo. Versiunea New Glenn 9x4 are un carenaj de sarcină utilă mai mare şi pare să fie mai înaltă decât designul original al rachetei New Glenn.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
2
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
3
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Digi Sport
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Ministrul Nazare, despre termenele CCR pentru legea taxelor: Ne-a...
klaus si carmen iohannis
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților...
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare: Anul 2026 este un sprint pe final de PNRR. E critic...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Ucraina anunță că a primit planul american pentru încheierea...
Ultimele știri
Dominic Fritz, ieșire nervoasă în scandalul numirii cumnatei lui Drulă la MIPE: Este un atac „jegos și misogin”
Trump amenință cu pedeapsa capitală democraţii care cer armatei să nu se supună ordinelor sale
Două persoane au fost arestate după ce un camion cu muniție de război a fost oprit la vama cu Republica Moldova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Racheta New Glenn a companiei Blue Origin,
NASA a lansat o misiune pe Marte, cu o rachetă New Glenn a companiei lui Jeff Bezos
racheta new glenn pregatita de lansare
O nouă amânare a lansării rachetei New Glenn a lui Jeff Bezos
Rachetă Oreșnik
Forțele speciale ucrainene au distrus noua rachetă nucleară a lui Vladimir Putin, chiar în interiorul teritoriului rus
North Korea's Missile Administration conducting a test launch on Yonhapnews TV broadcast at Yongsan Railway Station in Seoul - 19 Sep 2024
Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră înaintea vizitei lui Trump în Coreea de Sud. Kim Jong Un, marele absent
Burevestnik cruise missile launch
Cât de periculoasă este racheta rusească Burevestnik, noua armă nucleară „minune” anunțată de Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe...
Fanatik.ro
Cum a prosperat firma pneumologului Flavia Groșan, în ciuda controverselor pe care le-a iscat. Câștiguri de...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Kira Hagi și Ion Țiriac, apariție memorabilă. Cum au fost surprinși cei doi: ”Sunt topită”
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Cine nu se poate pensiona anticipat, chiar dacă are vechime. Situații speciale din lege
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
VIDEO ”Rușinos”: imaginile cu puștii nord-coreeni la Doha fac înconjurul lumii
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...