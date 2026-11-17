Un expert medico-legal a declarat că, în opinia sa, moartea în închisoare a lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, a fost rezultatul unei omucideri, nu al unei sinucideri. În cadrul emisiunii BBC Newsnight, profesorul Michael Freeman a afirmat că, după ce a analizat dosarul medicului legist din New York, consideră că Epstein a fost strangulat, cel mai probabil din spate, relatează BBC.

Medicul legist care a efectuat autopsia a concluzionat în 2019 că leziunile lui Epstein erau compatibile cu o sinucidere și că nu existau dovezi ale rănilor defensive care ar fi fost de așteptat dacă moartea sa ar fi fost o omucidere.

Epstein a fost găsit mort în închisoare pe 10 august 2019, în New York, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual.

Dr. Barbara Sampson, medic legist șef la momentul autopsiei lui Epstein, care a stabilit că moartea acestuia a fost o sinucidere, a declarat anterior: „Susțin cu tărie concluziile noastre privind cauza și modul de deces al domnului Epstein.” BBC a contactat-o pe Sampson pentru comentarii suplimentare.

Nu a văzut cadavrul, dar a consultat dosarele medicului legist și fotografiile cadavrului

Freeman a activat ca expert în stabilirea cauzei decesului pentru procurorii generali din SUA în cazuri de deces în custodia poliției, inclusiv în cazul lui George Floyd din Minnesota.

El și-a publicat cercetarea și dosarele medicului legist din New York după ce și-a prezentat concluziile luni seara, la Londra.

Freeman, care nu a văzut cadavrul, și-a bazat concluziile pe dosarele și fotografiile din raportul medicului legist, furnizate de fratele lui Epstein, Mark Epstein, care a susținut întotdeauna că fratele său a fost ucis.

Freeman a afirmat că analiza sa este independentă și că nu a fost plătit de Mark Epstein. Cercetarea sa nu a fost supusă evaluării inter pares.

El a declarat pentru BBC că, în opinia sa, există semne care indică o agresiune asupra lui Epstein, inclusiv o hemoragie profundă la umărul stâng și leziuni care par să corespundă unor lovituri primite la față.

Pare o strangulare

Freeman a afirmat că, în opinia sa, probele se potrivesc cel mai bine cu o strangulare folosind o legătură (un laț), iar aceeași legătură a fost probabil folosită pentru a suspenda cadavrul de patul supraetajat.

El a spus că par să existe urme de unghii deasupra urmei lăsate de laț pe gâtul lui Epstein, ceea ce „ar fi compatibil cu strangularea, în special din spate. Și cu încercarea victimei de a-și scoate legătura de la gât”.

El a afirmat că „leziunile și modul în care a fost găsit cadavrul nu se potrivesc. Rămâne atunci o singură explicație, și anume că decesul a fost rezultatul unei omucideri”.

Medicul legist care a efectuat autopsia la acea vreme a declarat Biroului Inspectorului General al Departamentului de Justiție (DoJ) că leziunile lui Epstein erau mai compatibile cu și indicau mai degrabă o sinucidere prin spânzurare decât o omucidere prin strangulare, adăugând că nu existau dovezi ale unor leziuni defensive compatibile cu cele observate la victimele strangulării.

Freeman a afirmat că s-ar fi așteptat ca, în cadrul unei anchete privind un deces prin spânzurare în timpul detenției, să existe o fotografie realizată înainte ca trupul neînsuflețit să fie coborât pe podea.

Controverse și teorii ale conspirației

Conform unei anchete a DoJ privind perioada petrecută de Epstein în închisoare, gardianul care l-a găsit pe Epstein a chemat imediat un al doilea coleg în ajutor, a coborât cadavrul lui Epstein pe podea și a început să încerce să-l resusciteze.

Moartea lui Epstein a survenit la o lună după ce suspectul fusese plasat pentru scurt timp sub supraveghere anti-sinucidere, se arată în raportul DoJ.

Când a fost întrebat cine l-ar fi putut ucide pe Epstein dacă interpretarea sa asupra probelor era corectă, Freeman a răspuns că „nu are nicio idee”.

„Nu am nicio opinie în privința asta. Nu face parte din nicio anchetă pe care am condus-o”, a spus el.

Când a fost întrebat dacă opiniile sale se încadrează în teoria conspirației, Freeman a răspuns: „Am luxul de a putea spune: nu mă credeți pe cuvânt, lăsați pe toată lumea să analizeze situația.”

„Dacă vă imaginați că sunt în continuare un adept al teoriilor conspirației pentru că analizez ceva ce pare a fi o strangulare și spun: «Cred că este o strangulare și nu cred că ar putea fi o spânzurare», arătați-mi unde am greșit.”

„Sunt deschis la asta. Sunt un academician. Mă bucur să aud teoriile oamenilor cu privire la lucruri care se bazează pe informații”, a spus el.

Epstein a fost condamnat în 2008 pentru solicitarea de servicii sexuale de la o minoră, fapt pentru care a fost înregistrat ca infractor sexual. A scăpat de o pedeapsă grea cu închisoarea ca urmare a unei înțelegeri cu procuratura.

După unsprezece ani, Epstein a fost acuzat că avea o rețea de fete minore pentru exploatare sexuală. Aștepta procesul în 2019 când a fost găsit mort la Centrul Corecțional Metropolitan din New York.

Editor : M.C