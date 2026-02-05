Jeffrey Epstein ar fi intervenit pentru admiterea fiicei lui Woody Allen la Bard College

Jeffrey Epstein i-a ajutat pe Woody Allen şi Soon-Yi Previn atunci când una dintre fiicele lor a depus dosarul de admitere la facultate, după ce a pus familia în legătură cu preşedintele Bard College, o cunoştinţă veche a lui Epstein, potrivit unor e-mailuri făcute publice de Departamentul de Justiţie.

Preşedintele Bard, Leon Botstein, a acceptat să ajute, iar fiica cuplului, Bechet Allen, a ajuns să studieze la Bard College, absolvind în mai 2021, potrivit contului ei de LinkedIn, scrie The New York Times preluată de News.ro.

„Nu pot să-ţi mulţumesc îndeajuns pentru că ai ajutat-o pe Bechet să intre la Bard”, se arată într-un mesaj adresat lui Epstein, datat 11 ianuarie 2017. Mesajul provine din contul lui Woody Allen, dar pare să fie scris de Previn, care îl menţionează pe Allen în notă.

Bechet Allen nu părea să ştie că familia ei căuta ajutor pentru cererea ei. „Cred că este mai bine ca Bechet să se străduiască şi să nu ştie dinainte că a fost acceptată, astfel încât, atunci când va intra la Bard, să fi muncit din greu şi să-şi dorească cu adevărat să meargă acolo”, a adăugat expeditorul. „Vă mulţumim că ne-aţi ajutat”.

Woody Allen şi Previn nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin intermediul unui purtător de cuvânt. Nici Bechet Allen nu a răspuns la mesaje.

David Wade, purtătorul de cuvânt al lui Botstein, a spus că Epstein era „un mincinos în serie care, aparent, îşi asuma meritul pentru răsăritul soarelui în fiecare zi”.

Citește și: Reacția Melindei French Gates după apariția numelui lui Bill Gates în dosarele Epstein: „Vremuri dureroase în căsnicia mea”

Reacţia Bard College şi clarificările oficiale

„Solicitanta menţionată în e-mailuri a fost acceptată pe baza propriilor calificări pentru admitere”, se arată în declaraţie. „Bard oferise deja o comunitate primitoare pentru doi membri ai familiei, iar o prezentare din partea unor persoane precum Epstein nu era necesară”.

Bard College admite aproximativ 40% dintre candidaţi.

Purtătorul de cuvânt a declarat că Botstein „adesea linişteşte părinţii şi familiile îngrijorate care trec prin procesul de admitere şi răspunde la zeci de solicitări în fiecare an pentru vizite sau discuţii privind admiterea din partea absolvenţilor, susţinătorilor şi persoanelor din comunitatea mai largă, aşa cum a făcut-o de-a lungul a 50 de ani”.

El a adăugat: „Singura diferenţă aici este efortul evident al lui Epstein de a convinge o familie că vocea lui era importantă”.

Citește și: Noile documente publicate în cazul Epstein: sute de mențiuni despre Trump, e-mailuri de la Musk, acuzații legate de Bill Gates

E-mailurile se aflau printre cele aproximativ 3 milioane de pagini de documente colectate de Departamentul de Justiţie în cadrul anchetei de mai mulţi ani asupra lui Epstein, care s-a sinucis în închisoare în 2019, şi publicate la sfârşitul lunii trecute. Documentele includ noi detalii despre relaţia dintre personalităţi proeminente, printre care preşedintele Donald Trump şi fostul preşedinte Bill Clinton, şi Epstein. Documentele publicate anterior arătau deja modul în care Epstein îşi exercita influenţa şi relaţiile în învăţământul superior, menţinând de-a lungul anilor prietenii cu academicieni influenţi, precum Larry Summers, fostul preşedinte al Universităţii Harvard.

Relaţia dintre Epstein şi conducerea universităţii

Epstein îl cunoştea pe Botstein, preşedintele Bard, de mulţi ani. În interviurile acordate The New York Times în 2023, Botstein, un energic strângător de fonduri, a declarat că încerca să-l convingă pe Epstein să doneze pentru şcoala sa. Menţinerea pe linia de plutire a micului său colegiu de arte liberale însemna adesea să caute bani de la donatori dubioşi, a declarat el pentru Times în 2023. „Capitalismul este un sistem dur”, a spus el la acea vreme.

Citește și: „Cea mai mare operațiune de șantaj din istorie”: cazul Epstein, pista rusă (Le Parisien)

Discuţiile despre interesul lui Bechet Allen pentru Bard au avut loc în 2016. La începutul lunii noiembrie, Epstein i-a trimis un e-mail lui Botstein, spunându-i că Bechet Allen se gândea să se înscrie la Bard şi rugându-l să coordoneze o vizită cu Previn. În aceeaşi zi, Previn i-a scris preşedintelui: „Vă mulţumesc foarte mult pentru oferta dvs. de a o ajuta pe fiica noastră, Bechet Allen, să se înscrie la Bard College. Voi accepta oferta dvs.”.

Botstein a spus că ar fi „încântat să ajute” şi a programat o vizită.

Două luni mai târziu, Allen i-a trimis un e-mail lui Botstein pentru a-i spune că Bard era prima ei alegere, un e-mail pe care Previn l-a redirecţionat către Epstein. Botstein a spus că va transmite dorinţele ei comitetului de admitere.

A doua zi, la scurt timp după ce Epstein le-a cerut cuplului să-l sune pe Botstein, cei doi i-au trimis lui Epstein o scrisoare de mulţumire plină de entuziasm.

Citește și: Cazul Epstein e un „dans al vampirilor” din elitele occidentale, spune Rusia. Maria Zaharova: „Un fulg de zăpadă pe vârful aisbergului”

Editor : Ana Petrescu