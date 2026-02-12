Un diplomat francez a fost vizat în 2013 de o anchetă a FBI și a ONU, unde era în funcție, pentru suspiciuni de consultare a site-urilor cu pornografie infantilă, înainte de a părăsi în grabă Statele Unite. Documentele divulgate de justiția americană recent, din cadrul dosarelor referitoare la defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein, arată astăzi apropierea sa de infamul finanțist american. Potrivit investigațiilor Mediapart și Franceinfo, Fabrice Aidan, diplomat francez, apare în numeroasele documente dezvăluite de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, referitoare la un scandal privind consultarea imaginilor pedopornografice, precum și la legăturile sale private cu infractorul sexual. Invitat marți dimineață la emisiunea matinală a RTL, ministrul francez al Afacerilor Externe Jean-Noël Barrot s-a declarat „consternat” de aceste dezvăluiri și a anunțat că s-a adresat justiției franceze.

„Îl sesizez în această (marţi) seara pe procuroul Republicii, în baza Articolului 40 al Codului de Procedură Penală, pentru a semnala presupuse fapte care-l implică pe domnul Fabrice Aidan. Urgentez, de asemenea, o anchetă administrativă pentru a contribui la activitatea Justiţiei şi lansez o procedură dfisciplinară”, a anunţat pe X ministrul francez, refuzând însă, în acest stadiu, „să sugereze că acest caz ar putea afecta agenții Ministerului Afacerilor Externe”.

„Atunci când am aflat aceste informații, am fost uluit și am făcut ceea ce ar fi făcut oricine în locul meu”, semnalând justiției faptele și lansând o anchetă administrativă și o procedură disciplinară, a declarat șeful diplomației franceze pentru RTL.



El a dat asigurări că abia marți a aflat despre situația respectivă, care „l-a indignat personal”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Faptele imputate „sunt de o gravitate foarte mare, dar vă interzic să lăsați să se înțeleagă că acest lucru ar arunca cu noroi în agenții Ministerului Afacerilor Externe care nu au fost amestecați în asta”, a adăugat ministrul Barrot. El nu a exclus însă posibilitatea ca alți diplomați francezi să fie implicați în acest scandal.

Conform Mediapart și Radio France, care au dezvăluit legătura, Fabrice Aidan a făcut ca Epstein să beneficieze de ''informațiile diplomatice, serviciile sau rețelele sale pe plan internațional''.

Fabrice Aidan ocupa funcția de „secretar principal al Afacerilor Externe”, dar era detașat, explică ministrul. El era, de fapt, directorul departamentului de afaceri internaționale al Engie, înainte de a fi suspendat. În schimb, el face în continuare parte din personalul Quai d'Orsay (MAE francez), scrie lexpress.fr.

Ca o bombă cu dispersie pentru diplomația franceză

Este un e-mail dintre sutele de mii care figurează în „Epstein Files” divulgate de Ministerul Justiției al Statelor Unite. O picătură care apare astăzi ca o bombă cu dispersie pentru diplomația franceză. Pe 13 aprilie 2016, directoarea financiară a băncii Edmond de Rothschild i-a trimis lui Jeffrey Epstein un e-mail cu un link către un articol de blog al cărui titlu este explicit: „Un scandal de pedofilie mușamalizat de Quai d'Orsay”.

Potrivit Radio France, în perioada 2010-2017, acest secretar însărcinat cu Afaceri Externe pentru Orient, ”aflat în post de 25 de ani la Quai d’Orsay, a schimbat zeci de e-mailuri directe şi uneori familiare cu Jeffrey Epstein şi a participat la numeroase liste de e-mail în care se afla şi omul de afaceri american şi membri ai echipei sale apropiate”.

Numele multor altor persoane din întreaga lume apar în documente făcute publice de către Departamentul american al Justiţiei în dosarul Epstein.

În Franţa, fostul ministru al Culturii Jack Lang, o personalitate din Partidul Socialist (PS), a demisionat din funţcia de preşedinte al Institutului Lumii Arabe (IMA).

Numele lui Fabrice Aidan apare de 200 de ori în dosarele Epstein

Numele lui Fabrice Aidan este menționat de peste 200 de ori în documentele dezvăluite de autoritățile americane. Unul dintre acestea a stârnit un interes deosebit în rândul jurnaliștilor francezi: un e-mail trimis la 13 aprilie 2016 de directoarea financiară a băncii Edmond de Rothschild. Acesta menționează o știre legată de publicarea unei anchete a reporterului Vincent Jauvert, care indică faptul că un diplomat francez în funcție la sediul ONU din New York ar fi fost anchetat de FBI pentru consultarea presupusă a unor site-uri pedopornografice.

Articolul nu menționează niciun nume, însă Jeffrey Epstein știe deja că este vorba despre Fabrice Aidan și se grăbește să transmită mesajul către doi diplomați: norvegianul Terje Roed-Larsen, trimis special la Secretariatul General al ONU, și principalul său consilier... francezul Fabrice Aidan.

Aflăm astfel că, în 2013, ONU a fost alertată de FBI cu privire la existența unei anchete asupra unuia dintre agenții săi din New York și a deschis o anchetă internă. Dar, înainte ca aceasta să poată fi finalizată, Fabrice Aidan își părăsește postul în regim de urgență și este retrimis în Franța.

Funcții înalte în sectorul public și privat

Gérard Araud, pe atunci reprezentant permanent al Franței la ONU, i-ar fi „cerut să-și părăsească imediat postul, ceea ce a și făcut”, a declarat acesta pentru Mediapart. „Nu știu ce măsuri au fost luate de Quai d'Orsay”. Ministerul Afacerilor Externe a declarat, la rândul său, că, întrucât justiția americană nu a formulat nicio acuzație la acea vreme, nu s-a luat în considerare nicio sancțiune în Franța.

Cel care era atașat al direcției Africa de Nord și Orientul Mijlociu a Ministerului Afacerilor Externe a ocupat ulterior mai multe funcții în instituții private sau publice: UNESCO, gigantul energetic Engie și, anterior, banca Edmond de Rothschild, care l-ar fi concediat la scurt timp după publicarea cărții lui Vincent Jauvert.

Servicii prestate lui Epstein

În ciuda anchetei FBI, diplomatul francez a continuat să călătorească între Statele Unite și Franța, dezvoltând în același timp relații cu Jeffrey Epstein, căruia îi oferea serviciile sale, în special schimbul de informații diplomatice. El apare mai ales ca un intermediar în relația sa cu Terje Roed-Larson, un om politic norvegian cunoscut pentru participarea sa la negocierile care au dus la semnarea acordurilor de la Oslo între Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP). Fabrice Aidan a fost asistentul său la începutul anilor 2000. Terje Roed-Larson este el însuși subiectul unei anchete în Norvegia, la fel ca soția sa Mona Juul, pentru „corupție în formă agravată” și „complicitate la corupție în formă agravată” ca urmare a legăturilor cu Jeffrey Epstein.

Primele contacte între finanțatorul american și asistentul lui Terje Roed-Larson datează din 2010, când Jeffrey Epstein încerca să obțină o invitație în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, pentru a se întâlni în special cu Abdullah Bin Zayed, fiul fondatorului țării. Norvegianul va juca rolul de intermediar.

Fabrice Aidan transferă, de asemenea, rapoarte ale Națiunilor Unite din căsuța sa poștală profesională către Jeffrey Epstein și pare să-i faciliteze obținerea vizelor pentru apropiații săi. Îi mai oferă și alte servicii, cum ar fi „aflarea mărimii de pantofi a lui Terje Roed-Larsen”, pentru a-i oferi acestuia o pereche de pantofi de lux.

Se descoperă, de asemenea, transferuri de bani între Jeffrey Epstein și diplomatul norvegian, inclusiv achiziționarea, pentru 27.553 de dolari, a unui număr mare de exemplare ale unei cărți scrise de Terje Roed-Larsen despre Orientul Mijlociu. „Noi îi trimitem bani lui Terje sau el ne trimite nouă?”, se întreabă contabilul lui Epstein. Finanțatorul american îi va împrumuta de asemenea reședința sa de pe avenue Foch de numeroase ori lui Terje Roed-Larsen, în timp ce Fabrice Aidan se ocupă de administrare.

Presa franceză subliniază că el beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție în acest caz. Deocamdată, nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea presei.

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat că „nu poate exclude” existența altor e-mailuri legate de Ministerul Afacerilor Externe, în legătură cu imensul scandal internațional. „Numele unor diplomați par să apară în documente, fără ca eu să pot trage concluzii”, a comentat el. În ceea ce îl privește pe Fabrice Aidan, „procedura disciplinară va decide viitorul său”, a adăugat Jean-Noël Barrot.

Editor : M.C