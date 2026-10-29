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Jensen Huang, șeful companiei Nvidia, implicat într-un caz de presupus spionaj în favoarea Chinei

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Jensen Huang. Foto: Profimedia
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Jensen Huang, directorul general al Nvidia, ar fi întreţinut legături strânse cu o femeie de afaceri chineză suspectată de serviciile de informaţii americane că ar fi o agentă a Beijingului, potrivit The New York Times.

Alice Huang (care poartă acelaşi nume de familie ca presupusa sa ţintă), director la Megaspeed, o companie din Singapore suspectată că ar facilita accesul companiilor chineze la cipurile Nvidia în ciuda restricţiilor americane, ar fi transmis informaţii către China prin intermediul contactelor sale din sectorul inteligenţei artificiale.

Ancheta privind Megaspeed datează de la sfârşitul anului 2024, după descoperirea unor cipuri Nvidia încă ambalate într-un centru de date din Malaezia, notează The New York Times, citată de News.ro.

Urmărind pista Alice Huang, serviciile de informaţii americane au descoperit că aceasta a interacţionat în repetate rânduri cu directorul general al Nvidia: cei doi au fost fotografiaţi împreună la Taipei în iunie 2024, apoi au fost văzuţi la ieşirea de la o cină de afaceri în mai 2025.

Nu există dovezi că şeful companiei Nvidia era la curent cu suspiciunile care o vizau pe Alice Huang sau că i-ar fi transmis informaţii sensibile. Nvidia susţine că Megaspeed a primit pur şi simplu „informaţii comerciale obişnuite”, şi nu secrete industriale sau elemente legate de securitatea naţională.

Informat cu privire la suspiciuni în 2025, Donald Trump nu ar fi luat nicio măsură, preocupat să menţină relaţiile comerciale cu Beijingul. În faţa acestuia, Jensen Huang a pledat deja pentru relaxarea restricţiilor privind vânzările de cipuri către China.

În schimb, Jensen Huang nu a primit nici măcar o avertizare oficială din partea serviciilor americane că ar putea fi vizat de o operaţiune de spionaj. De altfel, NYT nu afirmă că Jensen Huang ar fi colaborat conştient cu serviciile chineze şi nici că ar fi transmis el însuşi informaţii clasificate. El este prezentat drept o posibilă ţintă a unei operaţiuni de spionaj.

Editor : Liviu Cojan

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