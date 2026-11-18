Jensen Huang, fostul director general al Nvidia, a acceptat să depună mărturie în faţa Comisiei bancare a Senatului american, în cadrul investigaţiilor privind relaţia sa cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei şi posibilele încălcări ale restricţiilor privind exporturile de cipuri avansate. Secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, a acceptat, de asemenea, să fie audiat, relatează CNBC.

Anunţul a fost făcut miercuri de senatorul republican Tim Scott, preşedintele Comisiei bancare, care a precizat că speră ca audierile celor doi să fie organizate înainte de Crăciun.

„Amândoi au acceptat. Sperăm să finalizăm audierile înainte de Crăciun", a declarat Scott într-un interviu acordat CNBC.

Fostul şef al Nvidia convenise deja marţi să participe, la 1 decembrie, la o audiere cu uşile închise, în faţa reprezentanţilor a trei comisii ale Camerei Reprezentanţilor. Tim Scott a cerut însă ca Huang să fie audiat şi public în Senat.

În scrisorile trimise iniţial, senatorul propusese data de 3 decembrie pentru audierea lui Huang şi 10 decembrie pentru cea a lui Lutnick. Calendarul final nu a fost încă stabilit.

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Investigaţiile congresmenilor vizează relaţia lui Jensen Huang cu Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed din Singapore, suspectată de autorităţile americane că ar avea legături cu serviciile de informaţii chineze. Aceste suspiciuni nu au fost demonstrate public. Scandalul a dus, săptămâna trecută, la demisia fondatorului Nvidia.

Relaţia cu Alice Huang şi vânzările de cipuri către Megaspeed

Tim Scott vrea să afle dacă relaţia personală dintre Jensen Huang şi Alice Huang a influenţat modul în care Nvidia a gestionat vânzările de cipuri către Megaspeed. Compania este suspectată de anchetatorii americani că ar fi facilitat accesul Chinei la semiconductori avansaţi.

„Nvidia pare să fi avut controale destul de permisive şi vreau să ştiu în ce măsură relaţia cu Alice Huang a influenţat incapacitatea sau lipsa de disponibilitate a companiei de a observa că Megaspeed oferea Chinei acces la cele mai avansate cipuri", a afirmat senatorul.

Congresmenii vor să primească explicaţii şi din partea secretarului Comerţului, Howard Lutnick, cu privire la faptul că Megaspeed nu a fost inclusă pe lista entităţilor supuse restricţiilor americane, deşi autorităţile ar fi fost avertizate încă din luna martie.

„Au fost avertizaţi încă din martie că Megaspeed ar trebui inclusă pe lista entităţilor cu risc pentru securitatea naţională. Biroul pentru Industrie şi Securitate nu a făcut acest lucru, Howard nu a făcut acest lucru şi vrem să ştim de ce", a declarat Scott.

Modul în care a fost gestionat cazul a provocat divergenţe şi în interiorul administraţiei Trump. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a sugerat săptămâna trecută că Departamentul Comerţului este responsabil pentru lipsa măsurilor împotriva Megaspeed. El a precizat că instituţia pe care o conduce a susţinut de mult timp introducerea restricţiilor.

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Alte audieri şi documente solicitate de Congres

În Camera Reprezentanţilor, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe, republicanul Brian Mast, a declarat că detaliile audierii programate pentru 1 decembrie sunt încă în curs de stabilire.

La discuţiile cu uşile închise ar urma să participe reprezentanţi republicani şi democraţi ai comisiilor pentru Afaceri Externe, China şi Informaţii, alături de consilierii lor juridici.

Consilierul juridic al Nvidia, Tim Teter, urmează să fie audiat pe 2 decembrie. Deocamdată, nu a fost stabilită o dată pentru audierea lui Jeffrey Kessler, oficial al Departamentului Comerţului responsabil de controalele asupra exporturilor.

Separat, Comisia pentru Energie şi Comerţ a Camerei Reprezentanţilor i-a cerut directoarei interimare a Nvidia, Colette Kress, să transmită până cel târziu la 2 decembrie informaţii despre exporturile de cipuri ale companiei şi relaţia dintre Jensen Huang şi Alice Huang.

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Comisia a solicitat, de asemenea, participarea lui Howard Lutnick şi a unui înalt oficial din subordinea sa la discuţii privind aplicarea restricţiilor asupra exporturilor de semiconductori.

Un purtător de cuvânt al lui Jensen Huang a refuzat să comenteze anunţul făcut de senatorul Tim Scott.

Presiunile politice asupra fostului director general al Nvidia ar putea continua şi anul viitor, când democraţii vor prelua controlul Congresului american.

Aceştia au cerut investigaţii extinse atât asupra scandalului legat de Megaspeed, cât şi asupra relaţiilor dintre Jensen Huang şi preşedintele Donald Trump.

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Editor : A.P.