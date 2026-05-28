Jill Biden spune că a crezut că soţul ei făcea un atac cerebral în timpul dezbaterii din 2024

Donald Trump și Joe Biden. Foto: Profimedia Images

Fosta primă doamnă a SUA, Jill Biden, a dezvăluit că a crezut că soţul ei, Joe Biden, a suferit un atac cerebral în timpul dezbaterii prezidenţiale din 2024, în care prestaţia sa a fost intens criticată, scrie BBC.

„M-am speriat, pentru că nu l-am văzut niciodată pe Joe aşa înainte sau după acel moment. Niciodată”, a declarat Jill Biden pentru CBS News, partenerul BBC din SUA.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat”, a spus ea. „În timp ce îl priveam, m-am gândit: «Doamne Dumnezeule, face un atac cerebral». Şi m-a speriat îngrozitor.”

Fostul preşedintele Biden s-a confruntat cu presiuni intense din partea colegilor democraţi pentru a renunţa la candidatura sa după prestaţia slabă din dezbaterea cu fostul candidat republican Donald Trump. Biden s-a retras ulterior din cursă şi a susţinut-o pe vicepreşedinta de atunci, Kamala Harris.

Interviul acordat emisiunii „CBS News Sunday Morning”, realizat de Rita Braver, va fi difuzat duminică.

Jill Biden i-a fost alături soţului ei pe tot parcursul carierei sale politice, de la perioada în care a fost senator de Delaware până la anii petrecuţi la Casa Albă.

Ea era considerată unul dintre cei mai influenţi consilieri ai săi în timpul mandatului prezidenţial şi s-a numărat printre cei care l-au încurajat în cele din urmă să renunţe la cursa electorală din 2024.

După dezbaterea din iunie 2024, cu câteva luni înaintea alegerilor prezidenţiale, democraţii şi-au exprimat neliniştea faţă de prestaţia ezitantă a preşedintelui.

La acel moment, echipa de campanie a lui Biden insista că acesta nu va renunţa la candidatura democrată şi că îl va confrunta din nou pe Donald Trump într-o nouă dezbatere.

În confruntarea în care ambii candidaţi urmăreau obţinerea unui al doilea mandat, Biden şi Trump s-au duelat pe teme majore precum imigraţia, economia şi dreptul la avort.

Biden avea vocea răguşită — echipa sa a spus că era bolnav — şi a existat un moment în care părea că îşi pierde firul gândurilor.

La un miting organizat după dezbatere, în Atlanta, Jill Biden l-a prezentat pe scenă şi i-a lăudat prestaţia.

„Joe, ai făcut o treabă extraordinară. Ai răspuns la fiecare întrebare. Ştiai toate faptele”, le-a spus ea susţinătorilor.

În alte cercuri însă, lideri şi donatori democraţi şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la prestaţia preşedintelui. Chiar şi Kamala Harris, care rareori îl critica public pe Biden, a admis că acesta a avut „un început lent” al dezbaterii.

Îngrijorările alegătorilor legate de sănătatea, luciditatea şi vârsta lui Biden — avea 81 de ani la acea vreme — cântăreau deja greu înaintea confruntării televizate.

Analiştii din marile instituţii media americane au criticat dur prestaţia preşedintelui, ridicând semne de întrebare atât despre capacitatea sa de a conduce ţara, cât şi despre şansele sale la alegerile din noiembrie 2024.

La acel moment părea puţin probabil ca Biden, preşedintele în exerciţiu, să fie înlocuit drept candidat al Partidului Democrat cu doar câteva luni înainte de alegeri. Procesul dificil de alegere a unui alt candidat era văzut ca un risc major pentru şansele partidului de a păstra Casa Albă.

Însă prestaţia sa din dezbatere — împreună cu gafele făcute la summitul NATO din săptămânile următoare şi imaginea sa fragilă după diagnosticul de Covid — au dus în cele din urmă la retragerea candidaturii sale.

Kamala Harris a devenit candidata Partidului Democrat cu aproximativ trei luni înainte de alegeri, însă a pierdut ulterior în faţa lui Trump.

După înfrângerea electorală, Harris şi-a criticat fostul şef, numind decizia lui Biden de a candida pentru un nou mandat „o imprudenţă”.

„«Este decizia lui Joe şi Jill». Repetam asta ca pe o mantră, de parcă am fi fost hipnotizaţi”, a scris Harris în memoriile sale. „A fost eleganţă sau a fost imprudenţă? Privind în urmă, cred că a fost imprudenţă.”

