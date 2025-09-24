Un Jimmy Kimmel emoţionat a revenit marţi pe scena emisiunii sale de noapte şi a vorbit pentru prima dată despre suspendarea sa de şase zile de la ABC. Preşedintele Donald Trump a criticat decizia ABC de a-l readuce pe Jimmy Kimmel în programele de televiziune de noapte şi a declarat: „Cred că vom testa ABC în această privinţă”, scrie Variety.

„Nu pot să cred că ABC Fake News i-a redat lui Jimmy Kimmel slujba”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social. „ABC a anunţat Casa Albă că emisiunea lui a fost anulată! Ceva s-a întâmplat între atunci şi acum, pentru că publicul lui a DISPĂRUT, iar „talentul” lui nu a existat niciodată”.

Trump a continuat: „De ce ar vrea să readucă pe cineva care se descurcă atât de prost, care nu este amuzant şi care pune în pericol reţeaua difuzând în proporţie de 99% porcării democratice pozitive? El este încă un alt braţ al DNC şi, din câte ştiu eu, asta ar fi o contribuţie ilegală majoră la campania electorală. Cred că vom testa ABC în această privinţă. Să vedem cum ne descurcăm. Ultima dată când m-am luat de ei, mi-au dat 16 milioane de dolari. De data asta pare şi mai profitabil. O adevărată adunătură de rataţi! Lasă-l pe Jimmy Kimmel să putrezească în ratingurile lui proaste”, notează News.ro.

Kimmel a deschis emisiunea cu fragmente din emisiuni care au punctat suspendarea sa, unul dintre prezentatori considerând emisiunea din această seară „unul dintre momentele cele mai importante din istoria televiziunii”. Emisiunea a continuat cu gazda şi partenerul său, Guillermo Rodriguez, care erau în culise, costumaţi în tigru şi banană. Kimmel a spus apoi cu o expresie impasibilă: „Probabil ar trebui să ne schimbăm”.

Kimmel a fost întâmpinat de publicul său cu aplauze entuziaste când a ieşit pe scenă pentru monolog. Şi, fără să ezite, a glumit: „Nu sunt sigur cine a avut cele mai ciudate 48 de ore, eu sau directorul general al Tylenol”.

El s-a asigurat că le-a mulţumit tuturor aliaţilor săi din industrie care i-au luat apărarea, printre care Stephen Colbert, John Oliver, Conan O’Brien, James Corden, Jay Leno, Howard Stern şi David Letterman. Dar a ţinut să le mulţumească şi celor care l-au susţinut din extrema dreaptă.

„Poate că, mai presus de toate, vreau să le mulţumesc celor care nu susţin emisiunea mea şi convingerile mele, dar susţin dreptul meu de a împărtăşi aceste convingeri”, a spus el. „Oameni pe care nu mi-aş fi imaginat vreodată,

cum ar fi Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul. Chiar şi vechiul meu prieten Ted Cruz, care, credeţi sau nu, a spus ceva foarte frumos în numele meu”.

El a adăugat: „Chiar dacă nu sunt de acord cu multe dintre aceste persoane în privinţa majorităţii subiectelor, unele dintre lucrurile pe care le spun îmi provoacă chiar greaţă, le-a trebuit curaj să se pronunţe împotriva acestei administraţii, şi au făcut-o, şi merită aprecierea noastră pentru asta”.

Apoi, prezentatorul a abordat comentariile sale din 15 septembrie cu privire la moartea activistului conservator Charlie Kirk. Cu vocea tremurândă şi lacrimi în ochi, el a declarat: „Nu a fost niciodată intenţia mea să minimalizez importanţa uciderii unui tânăr”.

„Nu cred că este nimic amuzant în asta”, a afirmat el. „Am postat un mesaj pe Instagram în ziua în care a fost ucis, transmiţând dragoste familiei sale şi cerând compasiune, şi am vorbit serios. Şi încă mai cred asta. Nici nu a fost intenţia mea să dau vina pe vreun grup anume pentru acţiunile sale. Era un individ profund tulburat. Asta era exact opusul a ceea ce voiam să spun, dar pentru unii, mesajul meu a părut nepotrivit sau neclar, sau poate ambele, iar pentru cei care cred că am arătat cu degetul, înţeleg de ce sunteţi supăraţi. Dacă situaţia ar fi fost inversă, probabil că aş fi simţit la fel. Am mulţi prieteni şi membri ai familiei de cealaltă parte pe care îi iubesc şi de care rămân apropiat, chiar dacă nu suntem deloc de acord în privinţa politicii. Nu cred că ucigaşul care l-a împuşcat pe Charlie Kirk reprezintă pe cineva; era o persoană bolnavă care credea că violenţa este o soluţie, iar aceasta nu este”.

Kimmel a subliniat că mesajul de ieri seară nu se referă la importanţa emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”, ci la semnificaţia fragilă a faptului că „avem norocul să trăim într-o ţară care ne permite să avem o emisiune ca aceasta”. El a continuat să critice anularea emisiunii colegului său Colbert şi să vorbească despre importanţa libertăţii de exprimare.

„Libertatea de exprimare este ceva ce mi-e ruşine să spun că am considerat de la sine înţeles până când l-au scos pe prietenul meu Stephen din emisie şi au încercat să constrângă afiliaţii care difuzează emisiunea noastră în oraşele în care locuiţi să scoată emisiunea mea din program”, a spus el. „Asta nu este legal, nu este american. Este neamerican. Şi este foarte periculos”.

De asemenea, nu s-a temut să-l atace pe Donald Trump. A difuzat un clip în care preşedintele le spunea reporterilor: „Oricine l-ar putea înlocui, tipul nu avea talent. Kimmel avea... uite, a fost concediat. Nu avea talent. E un nebun. Dar nu avea talent. Şi, mai important, talentul... mulţi oameni nu au talent, dar au audienţă, iar el nu avea audienţă”.

„Ei bine, eu am audienţă în seara asta!”, a spus Kimmel zâmbind, în timp ce publicul a izbucnit în aplauze. „Aproape că îţi pare rău pentru el. A încercat din răsputeri să mă anuleze. În schimb, a forţat milioane de oameni să urmărească emisiunea. I-a ieşit pe dos. S-ar putea să fie nevoit să facă publice dosarele Epstein pentru a ne distrage atenţia de la asta”.

„Liderul nostru se bucură că americanii îşi pierd mijloacele de trai pentru că nu ştie să accepte o glumă”, a spus Kimmel. „A reuşit cumva să-l scoată pe Colbert de la CBS. Apoi şi-a îndreptat atenţia asupra mea. Şi acum susţine deschis ca NBC să-i concedieze pe Jimmy Fallon şi pe Seth Meyers, precum şi pe sutele de americani care lucrează pentru emisiunile lor şi care nu câştigă milioane de dolari. Şi sper că, dacă se va întâmpla asta, sau dacă va exista vreun indiciu că se va întâmpla, veţi fi de zece ori mai zgomotoşi decât aţi fost săptămâna aceasta”.

