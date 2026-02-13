JO 2026 Zeci de europarlamentari solicită CIO ca ucraineanul cu casca dedicată victimelor războiului să fie reprimit în competiție

Treizeci de deputaţi europeni au adresat vineri dimineaţă o scrisoare deschisă Comitetului Internaţional Olimpic (CIO). La iniţiativa germanului Erik Marquardt, europarlamentarii cer CIO „să-şi reconsidere decizia” de a-l descalifica pe sportivul ucrainean Vladislav Heraskevîci din competiţia de skeleton care a început joi la Cortina.

Heraskevîci a fost descalificat pentru că a insistat să poarte o cască cu portretele sportivilor ucraineni ucişi în invazia Rusiei. El a purtat casca la antrenamente şi a refuzat să o înlocuiască în timpul competiţiei, considerând că nu încalcă regula 50 din Carta Olimpică, care interzice sportivilor să poarte mesaje politice în timpul Jocurilor Olimpice, relatează L'Equipe, citat de News.ro.

Argumentele sale au fost preluate de deputaţii europeni. Această cască „nu conţine niciun slogan sau mesaj politic", se arată în scrisoare. "Intenţia sa declarată este de a aduce un omagiu sportivilor ucişi. Respectăm independenţa CIO şi regulile Cartei Olimpice, în special regula 50. În acelaşi timp, Mişcarea Olimpică pune pacea şi respectul pentru demnitatea umană în centrul principiilor sale. (...) Comemorarea sportivilor ucişi în timpul unui război care încalcă dreptul internaţional nu este propagandă sau o manifestare politică. Dimpotrivă, este un gest de comemorare în conformitate cu valorile promovate de Mişcarea Olimpică.”

Joi după-amiază, Vladislav Heraskevîci a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care ar trebui să ia o decizie rapid. Câteva ore mai târziu, la finalul competiţiei pe echipe de sanie, sportivii ucraineni au îngenuncheat în semn de solidaritate cu compatriotul lor.

