JO 2026. Zelenski acuză Comitetul Internaţional Olimpic că „face jocul” Rusiei, după descalificarea lui Vladîslav Heraskevîci

Data publicării:
zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat, joi, Comitetul Internaţional Olimpic că „face jocul” Rusiei, după ce sportivul ucrainean Vladîslav Heraskevîci a fost descalificat de la Jocurile Olimpice pentru că purta o cască în onoarea colegilor săi ucişi în timpul invaziei ruseşti.

„Mişcarea olimpică trebuie să ajute la încetarea războaielor, nu să le facă jocul agresorilor. Din păcate, decizia Comitetului Internaţional Olimpic de a-l descalifica pe atletul ucrainean Vladislav Heraskevich spune exact contrariul”, a declarat Zelenski pe reţelele de socializare.

Ucraineanul Vladîslav Heraskevîci, de la skeleton, a fost descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă pentru „refuzul de a respecta” directivele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) privind exprimarea sportivilor, în ceea ce priveşte insistenţa sa de a purta în timpul competiţiei o cască cu imagini ale atleţilor ucişi în timpul războiului din Ucraina.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

