Live TV

Jocul dublu al Slovaciei: în timp ce premierul pro-rus Fico atacă Kievul, țara sa vinde armament Ucrainei

Data actualizării: Data publicării:
91. schôdza Vlády SR
Premierul slovac, Robert Fico. Foto: Profimedia Images

Deși Robert Fico a promis că „niciun glonț” nu va ajunge în Ucraina, industria de armament din Slovacia trimite arme pe linia frontului.

Prim-ministrul slovac Robert Fico a suspendat asistența militară oficială acordată Ucrainei, a criticat sancțiunile UE împotriva Rusiei, a respins aderarea Kievului la NATO și s-a întâlnit cu Vladimir Putin, transmite Politico

În același timp, companiile private de armament din Slovacia fac afaceri de aur vânzând arme Ucrainei.

În 2024, exporturile de arme ale Slovaciei au crescut la 1,15 miliarde de euro. Aceasta reprezintă aproximativ 1% din economia țării, dublul față de 2023 și de 10 ori mai mult decât înainte ca Rusia să lanseze invazia pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022.

Însă afacerile înfloritoare cu arme nu subminează angajamentul politic al lui Fico privind ajutorul acordat Ucrainei, a declarat pentru POLITICO viceministrul apărării Igor Melicher.

„Guvernul slovac s-a angajat față de cetățenii săi, în manifestul său, că nu va trimite niciun glonț din depozitele statului către Ucraina, și ne respectăm această promisiune”, a declarat Melicher într-o declarație pentru POLITICO. Ajutorul oficial al Slovaciei constă în ajutor non-letal și în furnizarea de energie electrică esențială „necesară pentru funcționarea Ucrainei ca stat”.

Cu toate acestea, guvernul nu ascunde faptul că nu are nicio problemă cu vânzarea de arme de către companiile private.

„Am aderat la Uniunea Europeană datorită valorilor pe care le împărtășim. Respectăm, de asemenea, piața liberă”, a declarat Melicher. „Prin urmare, restricționarea companiilor din industria de apărare ar fi destul de ipocrit din partea noastră.”

Companiile slovace produc muniție de 155 mm, obuziere autopropulsate Zuzana 2, sisteme de detectare și tehnologie de război electronic și comunicații, potrivit Centrului pentru Analiza Politicilor Europene.

Anul trecut, la inaugurarea unei fabrici de muniție de artilerie, ministrul apărării Robert Kaliňák a declarat: „Acesta nu este un sprijin pentru război, ci un sprijin pentru comerț”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
profimedia-1011858694
3
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
4
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
lant uman
5
Scene șocante pe litoral: Lanț uman pentru salvarea unor turiști. Salvamarii sunt...
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
Digi Sport
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump. Foto: Profimedia
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan se întâlnește cu magistrații la Guvern. Vor avea loc...
Avertizare meteo de furtuni.
HARTĂ Furtuni puternice, vânt și grindină: ANM a emis noi avertizări...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi...
Ultimele știri
Un pompier a murit după ce o cisternă cu apă s-a răsturnat. Numărul deceselor în incendiile care devastează Spania a ajuns la patru
„Și uite așa o să te vadă toată lumea”. Ce a pățit șoferul unei dube, filmat din elicopter pe banda de urgență
Peste 2,5 milioane de oameni au protestat duminică în Israel, o țară cu 9,974 de milioane de locuitori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Reporterul Brian Glenn. Foto: captură video
Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
Mihail Ulianov. Foto: Profimedia
Și Rusia are dreptul la garanții de securitate din partea Occidentului, ca și Ucraina, spune trimisul special al Moscovei
Kiev, Ukraine. 16th Aug, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, listens during a conference call with U.S President Donald Trump and European partners following the Alaska Summit at the Mariinskyi Palace, August 16, 2025 in Kiev, Ukraine. Credit:
Zelenski și liderii europeni, primiți azi la Casa Albă. Care este programul întâlnirilor de la Washington
profimedia-1028188321 (1)
Oana Țoiu: România susține varianta negocierilor bazate pe încetarea focului în Ucraina
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicușor Dan: România s-a oferit să contribuie la „garanții solide de securitate” pentru Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Mila Kunis dezvăluie sacrificiile făcute pentru rolul din Black Swan: "Foarte puțină mâncare, ăsta e adevărul"
Cancan
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite...
Fanatik.ro
Partidele care au rămas în campania electorală și au dat bani pe clipuri electorale. Cum arată cursa pe...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare
Adevărul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playtech
Subiecte Evaluarea Națională 2025 la Limba română. Ce au avut elevii de rezolvat
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
"Telenovela" revenirii lui Florinel Coman în România s-a încheiat
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri
Newsweek
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile