Deși Robert Fico a promis că „niciun glonț” nu va ajunge în Ucraina, industria de armament din Slovacia trimite arme pe linia frontului.

Prim-ministrul slovac Robert Fico a suspendat asistența militară oficială acordată Ucrainei, a criticat sancțiunile UE împotriva Rusiei, a respins aderarea Kievului la NATO și s-a întâlnit cu Vladimir Putin, transmite Politico.

În același timp, companiile private de armament din Slovacia fac afaceri de aur vânzând arme Ucrainei.

În 2024, exporturile de arme ale Slovaciei au crescut la 1,15 miliarde de euro. Aceasta reprezintă aproximativ 1% din economia țării, dublul față de 2023 și de 10 ori mai mult decât înainte ca Rusia să lanseze invazia pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022.

Însă afacerile înfloritoare cu arme nu subminează angajamentul politic al lui Fico privind ajutorul acordat Ucrainei, a declarat pentru POLITICO viceministrul apărării Igor Melicher.

„Guvernul slovac s-a angajat față de cetățenii săi, în manifestul său, că nu va trimite niciun glonț din depozitele statului către Ucraina, și ne respectăm această promisiune”, a declarat Melicher într-o declarație pentru POLITICO. Ajutorul oficial al Slovaciei constă în ajutor non-letal și în furnizarea de energie electrică esențială „necesară pentru funcționarea Ucrainei ca stat”.

Cu toate acestea, guvernul nu ascunde faptul că nu are nicio problemă cu vânzarea de arme de către companiile private.

„Am aderat la Uniunea Europeană datorită valorilor pe care le împărtășim. Respectăm, de asemenea, piața liberă”, a declarat Melicher. „Prin urmare, restricționarea companiilor din industria de apărare ar fi destul de ipocrit din partea noastră.”

Companiile slovace produc muniție de 155 mm, obuziere autopropulsate Zuzana 2, sisteme de detectare și tehnologie de război electronic și comunicații, potrivit Centrului pentru Analiza Politicilor Europene.

Anul trecut, la inaugurarea unei fabrici de muniție de artilerie, ministrul apărării Robert Kaliňák a declarat: „Acesta nu este un sprijin pentru război, ci un sprijin pentru comerț”.

