Președintele american Joe Biden a părut, în timpul acordului istoric trilateral privind securitatea în fața Chinei, să nu-și aducă aminte numele premierului australian, Scott Morrison. Biden l-a numit pe liderul de la Canberra „tipul acela de la Antipozi” (în engleză: that fella down under).

Momentul a fost surprins în timp ce Joe Biden anunța un nou parteneriat de securitate cu Marea Britanie și Australia, denumit Aukus. Acesta prevede că SUA vor trimite tehnologie nucleară pe care Australia o va folosi la propulsia unei noi flote de submarine în valoare de mai multe miliarde de dolari, notează The Guardian.

În timpul anunțului istoric, făcut în cadrul unei videoconferințe, Biden s-a întors spre premierul britanic, Boris Johnson, pentru a-i mulțumi pentru această fază a cooperării.

„Îți mulțumesc, Boris”, a spus acesta.

Apoi, uitându-se către un ecran TV pe care apărea Morrison, Biden părea să ezite.

„Și vreau să-i mulțumesc acelui tip de la Antipozi. Mulțumesc mult prietene”, a spus Biden, după care a adăugat: „Apreciez domnule prim-ministru”.

Morrison i-a răspuns ridicând degetul mare în semn de aprobare.

Președintele american în cele din urmă i-a rostit numele.

„Sunt onorat astăzi să mi se alăture doi dintre cei mai apropiați aliați ai Americii, Australia și Regatul Unit, pentru a lansa o nouă fază a cooperării trilaterale de securitate între țările noastre”, a spus acesta câteva momente mai târziu. „Așa cum au spus prim-ministrul Morrison și prim-ministrul Johnson, vrea să vă mulțumesc pentru acest parteneriat...”.

Aparenta gafă a președintelui SUA a început să se viralizeze pe Twitter, cu mesajul #thatfelladownunder.

Alții însă au fost mai interesați de ce a avut de spus Morrison despre acord.

Morrison a declarat că acordul cu SUA și Marea Britanie este „un parteneriat pentru totdeauna pentru o nouă perioadă între cei mai vechi și de încredere prieteni”.

„Un parteneriat pentru totdeauna care va permite Australiei să-și protejeze interesele de securitate națională, pentru a ține australienii în siguranță. Și pentru a lucra cu partenerii noștri de-a lungul regiunii pentru a ajunge la stabilitate și securitate în regiunea noastră”, a spus acesta.

Anunţul privind livrarea de tehnologie nucleară reprezintă o lovitură dură pentru un uriaş contract încheiat de Australia cu Franţa pentru livrarea de submarine convenţionale. Acesta a provocat indignarea Parisului.

Franţa, care vede un contract de câteva zeci de miliarde de euro scăpând industriei sale navale, a criticat imediat o „decizie regretabilă” şi „contrară literei şi spiritului cooperării care a prevalat între Franţa şi Australia”, potrivit unui comunicat comun al ministerelor apărării şi de externe de la Paris.

Şi nu este sigur că Parisul se consolează cu afirmaţiile conciliante ale lui Joe Biden, care a dat asigurări miercuri că Statele Unite doresc „să colaboreze strâns cu Franţa” în această zonă strategică. Parisul „este un partener-cheie” al Statelor Unite, a mai spus el.

