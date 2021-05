John Davis, adevăratul cântăreț al hiturilor Milli Vanilli, a murit după ce a fost diagnosticat cu Covid-19

Cântărețul John Davis, una dintre vocile din spatele trupei Milli Vanilli, a murit la vârsta de 66 de ani, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19, scrie BBC.

John Davis a cântat pe albumul de succes din 1989 „Girl You Know It's True”.

Grupul format de Fabrice Morvan și Rob Pilatus a vândut mai mult de 30 de milioane de single-uri și a primit un premiu Grammy, care le-a fost retras după ce a apărut informația că nu au înregistrat niciodată și au făcut playback pe scenă.

Fiica lui Davis, Jasmin, a cerut o „ultimă rundă de aplauze” pentru artist. „A făcut mulți oameni fericiți cu râsul și zâmbetul său, cu spiritul său fericit, dragostea și mai ales prin muzica sa”, a scris ea într-o postare pe Facebook, citată de Mediafax.

Născut în Carolina de Sud, Davis s-a mutat în Germania și vocea sa a devenit cunoscută în întreaga lume sub masca Milli Vanilli, aceasta fiind ideea producătorului de discuri Frank Farian, care s-a ocupat și de Boney M.

Davis și alți colegi cântăreți de studiou au înregistrat „Girl You Know It's True”, dar au fost menționați doar ca interpreți secundari.

Albumul a devenit un succes la nivel mondial, cu vânzări de 11 milioane de exemplare, susținut și de single-urile ulterioare „Blame It On The Rain” și „Babe Don't Forget My Number”.

Succesul său a făcut ca formația să câștige Premiul Grammy din 1990 pentru cel mai bun debut.

Farian a recunoscut că l-a angajat pe Davis pentru a acoperi lipsa de „calitate vocală” a lui Morvan și Pilatus. Pilatus a murit în 1998 în urma unui supradoze, la vârsta de 32 de ani.

După scandalul playback-ului, Davis și colegul Brad Howell au format The Real Milli Vanilli. Singurul lor album, „The Moment of Truth” din 1991.

În anii următori, Davis a rămas în Germania și a cântat alături de Morvan ca parte a proiectului Face Meets Voice.

Editor : A.P.