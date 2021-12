Judecătoare din SUA înregistrată în timp ce rostea insulte rasiste. A anunțat că intră în concediu fără plată, dar i se cere demisia

O judecătoare din SUA a anunțat că intră în concediu fără plată, după ce a fost înregistrată în timp ce rostea insulte rasiste, relatează BBC. Judecătoarea Michelle Odinet din Louisiana a fost criticată aspru în urma acestui incident și i s-a cerut demisia.

Michelle Odinet a spus că luase un sedativ și că „nu-și aduce aminte” de acest incident.

În înregistrarea de pe o cameră de supraveghere se aud voci care discută despre un presupus hoț prins în afara casei judecătoarei. Oamenii, care nu apar în filmare, folosesc insulte rasiste și compară suspectul cu un gândac.

Avocatul judecătoarei, Dane Ciolino, a declarat miercuri seară pentru CBS News că una dintre voci din aparține lui Odinet și că aceasta a folosit o insultă rasistă.

„Se simte umilită, jenată și îi pare rău pentru ceea ce a făcut și pentru problemele pe care le-a provocat comunității”, a spus avocatul.

„Mâine va intra în concediu interimar fără plată. În ceea ce privește consecințele pe termen lung, va trebui să se ocupe de asta în săptămânile următoare”, a adăugat el.

Odinet a confirmat pentru publicația locală The Current că filmarea au fost înregistrată în casa ei.

„Incidentul m-a zguduit total și starea mea mintală era fragilă. Nu-mi amintesc nimic despre înregistrare și despre limbajul tulburător folosit în timpul acesteia”, a spus ea într-o declarație.

„Oricine mă cunoaște pe mine și pe soțul meu știe că acest lucru este contrar modului în care ne trăim viața. Îmi pare extrem de rău și vă cer iertare și înțelegere, deoarece familia mea și cu mine ne confruntăm cu consecințele emoționale ale acestei spargeri”, a continuat ea.

Judecătoarea nu a precizat dacă ea a folosit vreunul dintre epitetele rasiste auzite în clip.

Nu este clar cine a făcut public videoclipul de un minut, în care se aud voci râzând în timp ce comentează filmările de pe camerele de securitate, despre un hoț reținut în fața casei judecătoarei.

Potrivit presei americane, un bărbat afroamerican în vârstă de 59 de ani, Ronald Handy, a fost reținut sub suspiciunea că ar fi spart un vehicul în fața casei judecătoarei.

The National Association for the Advancement of Colored People și Anti-Defamation League se numără printre organizațiile care îi cer judecătorului să demisioneze.

