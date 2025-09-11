Judecătorii români au respins cererea primarului pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției în spațiul Schengen

Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins joi cererea formulată de primarul pro-rus al Chișinăului Ion Ceban, candidat la alegerile parlamentare, prin care solicita ca interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen să fie suspendată. Decizia a fost pronunțată pe 11 septembrie și poate fi atacată în decurs de 5 zile, informează NewsMaker.

Judecătorii au decis să respingă „cererea formulată în contradictoriu cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratul General pentru Imigrări ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă”: „Respinge cererea de suspendare a executării dispoziţiei privind măsura interdicţiei de intrare în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Român de Informaţii ca inadmisibilă. Cu recurs în 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti”, se arată în decizia judecătorilor.

Ion Ceban are interdicție de intrare pe teritoriul României începând cu 9 iulie 2025, pentru o perioadă de cinci ani. Ministerul de Externe de la București a declarat că măsura este valabilă și în întregul spațiu Schengen. Ceban a calificat decizia drept una politică. Alături de edilul Chișinăului, încă doi cetățeni ai Republicii Moldova au primit interdicții.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat că decizia de a-i interzice primarului Chișinăului accesul în România a fost luată în contextul în care, de ceva timp, autoritățile române documentează „legături complicate” ale acestuia cu reprezentanți ai Federației Ruse. Oficiala a reiterat, totodată, că decizia prin care Ceban și încă doi cetățeni moldoveni au primit interdicție de intrare pe teritoriul României a fost luată strict „din rațiuni care țin de siguranța națională”. Ceban a respins public aceste acuzații.

În seara zilei de 31 august, deși avea interdicția de a intra în spațiul Schengen, Ion Ceban a anunțat că se află la Roma, Italia. Pe 1 august, Ministerul român de Externe a explicat că lui Ceban, „cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de către Italia o viză limitată”. Aceasta prevede „o singură intrare, valabilă doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie pentru a participa la o conferință pentru primării sub egida UNESCO”.

După ce în spațiul public a apărut informația despre faptul că Ceban a obținut o viză pentru a intra pe teritoriul Italiei, fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a scris pe Facebook că Ion Ceban ar fi solicitat vize de același tip și pentru Franța, Germania și Austria, dar ar fi fost refuzat.

„Toate tunurile sunt îndreptate spre mine în campania electorală pentru alegerile parlamentare”, declară primarul de Chișinău, Ion Ceban, în replica sa la decizia Curții de Apel București, care i-a respins cererea de suspendare a interdicției de intrare în spațiul Schengen, transmite IPN.

Edilul insistă să continue lupta în instanță: „Îmi voi apăra drepturile în toate instanțele și, în primul rând, în fața cetățenilor. Vom merge conform procedurii legale și vă vom informa pe parcurs”.

Ion Ceban acuză guvernarea că îl folosește în calitate subiect principal, în loc să abordeze probleme reale „Miniștrii, deputații, de dimineața până seara dezbat subiecte despre Ion Ceban, în loc să discutăm despre soluțiile reale pe care le are Moldova. Căutați-vă de treabă și haideți să discutăm problemele cetățenilor”.

