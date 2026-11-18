Cântăreţul Julio Iglesias este vizat, în Spania, de o anchetă în urma unor plângeri de agresiuni sexuale depuse de două foste angajate, acuzaţii pe care artistul le neagă categoric, transmite AFP.

„Judecătorul Antonio Pina a declarat admisibilă plângerea depusă de două angajate împotriva cântăreţului Julio Iglesias pentru infracţiuni împotriva libertăţii sexuale, precum şi pentru infracţiuni de violenţă şi tratament degradant”, a anunţat Tribunalul Naţional cu sediul la Madrid într-un comunicat de presă.

Judecătorul, însă, „a respins acuzaţiile de trafic de persoane şi încălcare a legislaţiei muncii menţionate în plângere”, se arată în comunicat.

Decizia judecătorului Antonio Pina s-a bazat pe probele prezentate în plângere, şi anume mărturia reclamantelor, care constituie probe iniţiale care justifică deschiderea unei anchete penale, potrivit instanţei.

Cele două femei, o menajeră şi un fizioterapeut, susţin că au fost agresate sexual şi maltratate în timp ce lucrau la proprietăţile lui Julio Iglesias din Bahamas şi Republica Dominicană în 2021, notează AFP, citată de Agerpres.

În ianuarie, cântăreţul spaniol în vârstă de 83 de ani a denunţat acuzaţiile ca fiind „absolut false”, declarând că „nu a agresat, constrâns sau lipsit de respect niciodată vreo femeie”.

Reclamantele, citate să depună mărturie în februarie

Cele două reclamante au fost citate să se prezinte în faţa judecătorului pentru a depune mărturie pe 3 februarie 2027.

Contactaţi de AFP, avocaţii lui Julio Iglesias nu au răspuns imediat.

O plângere iniţială, depusă împotriva cântăreţului în ianuarie, a fost respinsă de instanţele spaniole. Instanţele au stabilit că nu au competenţă pentru a judeca presupusele evenimente care au avut loc în Bahamas şi Republica Dominicană.

Ulterior, procuratura spaniolă şi-a revizuit poziţia în octombrie, în urma depunerii în septembrie a unei a doua plângeri, în special pentru „hărţuire sexuală şi agresiune sexuală” şi „muncă forţată şi degradantă”.

Julio Iglesias a cunoscut succesul internaţional în anii 1970, devenind în cele din urmă artistul de limbă spaniolă cu cele mai multe vânzări din lume. Un simbol pentru o generaţie de spanioli care au ieşit din dictatura lui Franco şi încă o figură respectată, Julio Iglesias, născut în 1943, şi-a construit succesul pe imaginea de „latin lover”, susţine AFP.

Editor : Liviu Cojan