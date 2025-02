Jumătate de miliard de dolari și acces la resursele naturale: prețul cerut de Trump pentru acordarea de garanții de securitate Ucrainei

Preşedintele Donald Trump a declarat într-o discuţie pe care a avut-o vineri cu „The New York Post” că doreşte să încheie un acord de 500 de milioane de dolari cu preşedintele Volodimir Zelenski pentru a avea acces la minereurile rare şi la depozitele de gaz din Ucraina, în schimbul unor garanţii de securitate pe care SUA le-ar da într-o potenţială soluţie de pace la războiul în curs, informează news.ro.

Într-un interviu acordat vineri agenţiei Reuters, preşedintele Zelenski i-a oferit lui Trump un parteneriat - minerale rare în schimbul securităţii - şi a spus că ar dori să discute cu preşedintele american înainte ca acesta să vorbească cu Vladimir Putin.

Ucraina, care doreşte continuarea sprijinului SUA în războiul său cu Rusia, aşteaptă cu nerăbdare o vizită în această lună a trimisului special al lui Trump pentru regiune, Keith Kellogg, potrivit şefului de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak. Iermak a vorbit cu Kellogg despre subiecte care includ situaţia de pe câmpul de luptă, siguranţa civililor ucraineni şi întâlnirile de la Conferinţa anuală de securitate de la Munchen de la sfârşitul acestei luni.

De asemenea, în interviul pentru Reuters, Zelenski a dezvăluit că Kievul şi Casa Albă discută despre ideea de a utiliza vastele depozite subterane de gaze ale Ucrainei pentru a stoca gaz natural lichefiat din SUA.

Donald Trump declarase la începutul săptămânii că doreşte să negocieze un „acord” cu Ucraina astfel încât Kievul să ofere în schimbul ajutorului american o „garanţie” în privinţa pământurilor sale rare. Ideea nu este nouă şi vine chiar de la Kiev. Într-un plan de pace prezentat în octombrie anul trecut, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski propusese, fără a menţiona în mod explicit pământurile rare, un „acord special” cu partenerii ţării sale, care să permită „protecţia comună” şi „exploatarea comună a resurselor strategice ale ţării sale”. El a dat ca exemplu „uraniul, titanul, litiul, grafitul şi alte resurse strategice valoroase”.

De câte ori a vorbit Trump cu Putin la telefon despre Ucraina: „Mai bine nu aș spune”

„Încercăm să găsim un acord cu Ucraina prin care să-şi pună pământurile rare şi alte lucruri drept garanţie în schimbul a ceea ce le oferim”, a declarat luni preşedintele american în timpul unei discuţii cu jurnaliştii în Biroul Oval. „Vreţi ca Ucraina să dea pământurile sale rare Statelor Unite?”, l-a întrebat un reporter. „Da”, a răspuns Donald Trump, „vreau asigurări cu privire la pământurile rare”.

Ucraina şi-a reglat rapid abordarea politicii externe pentru a se alinia la viziunea tranzacţională asupra lumii prezentată de noul şef al Casei Albe, cel mai important aliat al Ucrainei. Zelenski a subliniat însă că Kievul nu propune „cedarea” resurselor sale, ci oferirea unui parteneriat reciproc avantajos pentru dezvoltarea comună. „Americanii au ajutat cel mai mult şi, prin urmare, americanii ar trebui să câştige cel mai mult. Ei ar trebui să aibă această prioritate şi o vor avea. Aş dori, de asemenea, să vorbesc despre acest lucru cu preşedintele Trump”, a declarat Zelenski vineri în interviul pentru Reuters.

În discuţia cu The New York Post, care a avut loc vineri la bordul Air Force One, Trump a dezvăluit că a vorbit la telefon cu liderul rus, Vladimir Putin, pentru a încerca să negocieze încetarea războiului din Ucraina, dar nu a dat detalii. Kremlinul, la rândul său, a spus că nu poate nici să confirme, nici să infirme existenţa acestei convorbiri. Cert este însă că în ultimele săptămâni sunt tot mai multe informaţii şi eforturi pentru contacte directe, care să fie un preambul la negocierea unei soluţii pentru încetarea războiului purtat de Rusia în Ucraina.

„Mai bine nu aş spune”, a spus Trump când a fost întrebat de câte ori a vorbit cu Putin. Pe site-ul Kremlinului, ultimul comunicat oficial despre o convorbire între cei doi lideri datează din 2020, după cum a subliniat purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.

