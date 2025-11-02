Live TV

Jumătate dintre popoarele indigene izolate ale lumii riscă să dispară. Richard Gere: „Cât timp îi mai privim ca pe daune colaterale?"

Jumătate dintre popoarele indigene izolate ale lumii riscă să dispară.
Jumătate dintre popoarele indigene izolate ale lumii riscă să dispară.

Aproape jumătate dintre popoarele indigene care trăiesc izolate de restul lumii riscă să dispară în următorii zece ani, avertizează organizaţia Survival International. Potrivit raportului prezentat la Londra, în prezenţa actorului Richard Gere, comunităţile necontactate sunt ameninţate de exploatări forestiere şi miniere, de proiecte de infrastructură şi chiar de turism. Peste 90% dintre aceste triburi trăiesc în pădurea amazoniană, însă unele au fost identificate şi în Indonezia sau India. Organizația cere guvernelor să creeze zone protejate şi să acţioneze urgent pentru salvarea acestor populaţii, aflate „în pragul extincţiei”, informează AFP și Agerpres.

„Vrem ca lumea şi, în special, guvernele şi actorii industriali să recunoască această urgenţă globală şi să acţioneze în consecinţă”, a declarat directoarea executivă a Survival International, Caroline Pearce, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Londra, la care a participat şi actorul american Richard Gere, un susţinător de lungă durată al acestei cauze.

Circa 196 de popoare şi grupuri „necontactate” – care doresc să trăiască izolate de alte societăţi umane – au fost identificate în zece ţări, potrivit ONG-ului, care publică un raport pentru a atrage atenţia asupra ameninţărilor cu care acestea se confruntă.

Peste 90% dintre aceste comunităţi trăiesc în pădurea amazoniană, în principal în Brazilia, însă unele au fost identificate şi în Indonezia sau India.

„Aproape jumătate se confruntă cu ameninţări atât de grave încât, dacă nu se face nimic, ar putea dispărea în zece ani”, afirmă directoarea organizaţiei, care solicită crearea unor zone protejate.

Printre cele mai ameninţate se află tribul Kakataibo, din departamentul peruan Ucayali.

Herlin Odicio, un membru al acestui trib care nu trăieşte însă izolat, militează pentru ca autorităţile peruane să protejeze această comunitate, în special în faţa exploatărilor forestiere ilegale şi a plantaţiilor de coca.

„În Peru, guvernul elimină legile” care protejează drepturile popoarelor indigene, a explicat el luni, evocând riscul unei „exterminări” a tribului Kakataibo.

„Nu cerem guvernelor nicio favoare”, a subliniat el, evocând „un drept ancestral”.

Dreptul internaţional protejează, în principiu, popoarele indigene şi, în special, dreptul acestora de a trăi pe pământurile lor. În ceea ce priveşte legislaţiile naţionale însă, atunci când acestea există, „aplicarea lor este adesea deficitară”, a indicat Survival International.

În Indonezia, tribul Hongana Manyawa este ameninţat de extinderea exploatării nichelului, folosit în fabricarea bateriilor pentru maşinile electrice, subliniază raportul.

„Cât timp vom continua noi, în lumea industrializată, să îi privim drept daune colaterale regretabile, în timp ce le prădăm terenurile pentru maşinile noastre, casele noastre, nevoile noastre de energie, bijuteriile noastre şi divertismentul nostru?”, a declarat Richard Gere.

În aprilie, un turist american a fost arestat în India în momentul în care încerca să se apropie de locuitorii insulei North Sentinel, unde accesul este interzis pentru a proteja comunitatea şi a preveni introducerea unor boli.

