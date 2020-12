Jurnaliști intimidați și reduși la tăcere în țara unde traficanții de droguri par să aibă legături strânse cu politicienii și justiția

Jurnaliștii din Muntenegru care documentează cazuri de corupție și crimă organizată își pun de multe ori viața în pericol. Micul stat vrea să adere la Uniunea Europeană, dar ONG-urile denunță frecvent încălcarea multor drepturi. Libertatea presei e unul dintre domeniile care s-a deteriorat în ultimii ani în Muntenegru. Jurnalistul Tufik Softic, originar din orașul Berane, a dat în judecată autoritățile. Le acuză că nu au făcut nimic pentru a-l proteja de un atac brutal a cărui victimă a fost după ce a publicat o anchetă. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

Era o zi de toamnă în Berane, nord-estul Muntenegrului. Ca de obicei, jurnalistul Tufik Softić parcase în fața casei sale. Era întuneric. Nu i-a văzut pe cei doi bărbați care îl așteptau.

„M-au lovit repetat în cap, cu forță. Am încercat să-mi protejez capul, am căzut în genunchi și mi-au rupt mâna. Am avut multe traumatisme la cap, sângeram. Habar n-am cât a durat totul, câte minute. Nu pot spune”, povestește jurnalistul Tufik Softic.

A zăcut acolo, grav rănit, până a fost găsit de fiica sa care l-a dus la spital.

Mesaje pentru jurnaliștii prea curioși

Bănuiește că cei care l-au bătut erau trimiși de către un faimos traficant de droguri, despre care scrisese. Sunt multe semne care indică acest lucru. Dar procurorii au renunțat la caz după câțiva ani. Softic crede că există legături strânse între traficanții de droguri, politicieni și justiție.

„Sunt absolut convins că nu a existat vreo voință politică pentru soluționarea acestui caz”, spune Tufik Softic.

Nu a fost prima dată când Softic a fost atacat. În 2013, o explozie a avut loc în apropierea mașinii sale.

Avocatul lui Softic crede că lipsa identificării unor vinovați nu e întâmplătoare.

„Cred că, de fapt, e un mesaj din partea anumitor grupuri pentru jurnaliști și mass-media, să le închidă gura”, spune avocatul Dalibor Tomovic.

Nici nu este pentru prima dată. Intimidarea jurnaliștilor și violența împotriva acestora sunt destul de frecvente în Muntenegru. Țara se află pe locul 105 în ceea ce privește indicele mondial al libertății presei, după Mozambic. UE și mulți alții critică deseori conexiunile dintre politică și criminalitatea organizată, ca și lipsa unei justiții independente în Muntenegru.

„Au fost atacuri asupra jurnaliștilor și asta este o problemă gravă. Unele dintre aceste atacuri au fost deja cercetate și dosarele au fost soluționate. Altele nu. Trebuie să ne implicăm mai mult în acest tip de investigații”, crede Momcilo Radulovic, de la organizația Mișcarea Europeană.

Jurnalistul care îi investiga pe traficanți a devenit acuzat condamnat la închisoare

În schimb, când a fost vorba de jurnalistul Jovo Martinovic, sistemul judiciar a fost, se pare, foarte eficient. A fost arestat în 2015, când investiga traficul de droguri și contrabanda cu arme.

Jurnalistul are o înregistrare ce poate constitui probă în investigația sa. Traficanții de arme ascunseseră aici mitraliere, pistoale și grenade.

„Această marfă se îndrepta către Franța. Unele dintre lucruri au ajuns în mâinile teroriștilor. Și s-a confirmat oficial că arme din fosta Iugoslavie au fost folosite în comiterea de atacuri teroriste. Instanța nu a admis această înregistrare ca dovadă că doar îmi făceam meseria. A spus că e irelevantă”, explică Jovo Martinovic, jurnalist.

Martinovic a stat după gratii aproape un an și jumătate. A fost eliberat numai după ce au avut loc proteste internaționale. O instanță l-a găsit vinovat pentru... intermedierea unei afaceri cu droguri.

El spune că fost doar un mod prin care să fie redus la tăcere.

Un nou guvern, dar slabe speranțe de schimbare

Instanța respinge aceste acuzații.

„A fost găsit vinovat pentru punerea în contact a vânzătorului și cumpărătorului, într-o afacere cu 20 de kilograme de marijuana. Aceasta este infracțiunea pentru care a fost găsit vinovat și nu are nicio legătură cu profesia sa”, a declarat Aida Muzurovic, reprezentantă a Curții Supreme.

Martinovic a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare - ajutor și complicitate. Dar a decis să conteste decizia.

„Cred că politica stă în spatele arestării și condamnării mele. Am refuzat de mai multe ori să cooperez cu serviciile de informații, cu poliția și partidul de guvernământ”, susține Jovo Martinovic.

Partidul Social Democrat, care domina scena politică, a fost înlăturat de la putere după aproape 30 de ani. Dar Softic se îndoiește că situația se va schimba semnificativ odată cu un nou guvern.

„Vechiul guvern a lăsat în urmă o moștenire grea de cazuri nerezolvate cu atacuri asupra jurnaliștilor, iar acest lucru este o problemă gravă pentru libertatea presei și pentru viitor”, subliniază Tufik Softic.

Noul guvern a transmis că va respecta libertatea presei.

Editor : Luana Pavaluca