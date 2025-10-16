Live TV

Video Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse

Data publicării:
Journalists pose on the steps of the Pentagon in Washington
Membrii unei echipe media demontează spațiile de lucru ale jurnaliștilor după ce cel puțin 30 de organizații media au refuzat să semneze o nouă politică de acces la Pentagon pentru jurnaliști, la Pentagon, în Washington, D.C., SUA, 15 octombrie 2025. REUTERS/Phil Stewart

Au așteptat să se facă ora 16:00 Trump susține noile reguli Hegseth, criticat chiar și la Fox News Sfidarea presei

Zeci de reporteri au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea Pentagonului miercuri, în semn de protest, neacceptând restricţiile impuse de guvern asupra activităţii lor, astfel că jurnaliştii care relatează despre armata americană nu vor mai avea acces în sediul puterii, relatează The Associated Press şi Reuters, preluate de News.ro.

Guvernul SUA a numit noile reguli „de bun-simţ”, dar agenţiile de ştiri au respins aproape în unanimitate noile reguli impuse de secretarul apărării, Pete Hegseth, el însuşi fost jurnalist la televiziunea Fox.

Potrivit noilor reguli, jurnaliştii care ar încerca să relateze informaţii — clasificate sau nu — care nu au fost aprobate de Hegseth pentru publicare riscă să-şi piardă acreditarea.

Au așteptat să se facă ora 16:00

Mulţi dintre reporteri au aşteptat să plece împreună la ora 16:00, termenul limită stabilit de Departamentul Apărării pentru a părăsi clădirea.

Pe măsură ce se apropia ora, cutii cu documente se aliniau pe coridorul Pentagonului, iar reporterii transportau din spaţiile de lucru abandonate brusc către parcare scaune, un copiator, cărţi şi fotografii vechi.

La scurt timp după ora 16:00, aproximativ 40-50 de jurnalişti au plecat împreună după ce au predat legitimaţiile.

Reuters se numără printre agenţiile care au refuzat să semneze, invocând ameninţarea la adresa libertăţii presei. Alte agenţii care şi-au anunţat refuzul de a accepta noile reguli sunt: The Associated Press, Bloomberg News, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN, Fox News, CBS, NBC, ABC, NPR, Axios, Politico, The Guardian, The Atlantic, The Hill, Newsmax, Breaking Defense şi Task & Purpose.

„Este trist, dar sunt şi foarte mândră de corpul de presă care a rămas unit”, a declarat Nancy Youssef, reporter pentru The Atlantic, care avea un birou la Pentagon din 2007. Ea a dus o hartă a Orientului Mijlociu în maşina sa.

Nu este clar ce impact practic vor avea noile reguli, deşi organizaţiile de ştiri au promis că vor continua să acopere în mod robust activitatea militară, indiferent de punctul de vedere.

Trump susține noile reguli

Imaginile cu reporterii care pleacă pentru a protesta faţă de limitările care le împiedică munca nu îi vor impresiona probabil pe susţinătorii preşedintelui Donald Trump, mulţi dintre ei fiind nemulţumiţi de jurnaliştii tradiţionali şi aplaudând eforturile administraţiei de a le îngreuna munca.

Trump a fost implicat în procese împotriva The New York Times, CBS News, ABC News, The Wall Street Journal şi The Associated Press în ultimul an.

Marţi, într-o conferinţă de presă la Casa Albă, Trump a susţinut noile reguli impuse de secretarul său de la Apărare. „Cred că el consideră că presa este foarte perturbatoare în ceea ce priveşte pacea mondială”, a spus Trump. „Presa este total lipsită de onestitate”, a adăugat şeful Casei Albe. 

Chiar înainte de a emite noua sa politică de presă, Hegseth, fost prezentator al Fox News Channel, a blocat sistematic fluxul de informaţii. El a ţinut doar două conferinţe de presă oficiale, a interzis reporterilor accesul în multe părţi ale Pentagonului fără a fi însoţiţi şi a lansat anchete privind scurgeri de informaţii către mass-media.

El a numit noile sale reguli ca fiind de „bun-simţ” şi a spus că cerinţa ca jurnaliştii să semneze un document ce prezintă regulile înseamnă că aceştia recunosc noile reguli, nu neapărat că sunt de acord cu ele. Jurnaliştii consideră că este o distincţie irelevantă.

Hegseth, criticat chiar și la Fox News

„Ceea ce fac ei de fapt este să vrea să le servească jurnaliştilor informaţii pe tavă, iar asta ar fi varianta lor. Ăsta nu este jurnalism”, a declarat Jack Keane, general în rezervă al armatei americane şi analist la Fox News, la fosta reţea a lui Hegseth.

Keane a spus că, atunci când era în serviciu, le cerea noilor generali de brigadă să urmeze un curs despre rolul mass-media într-o democraţie, pentru a nu se lăsa intimidaţi şi pentru a vedea reporterii ca pe un canal de comunicare cu publicul american. „Au fost momente în care articolele publicate m-au făcut să tresar puţin”, a spus el. „Dar asta se întâmpla de obicei pentru că făcusem ceva care nu era la fel de bun pe cât ar fi trebuit să fie”, a subliniat el.

Youssef a spus că nu are sens să semnezi reguli care spun că reporterii nu ar trebui să solicite informaţii oficialilor militari. „A fi de acord să nu soliciţi informaţii înseamnă a fi de acord să nu fii jurnalist”, a spus ea. „Scopul nostru este să solicităm informaţii”, a punctat jurnalista.

Mai mulţi reporteri au postat pe reţelele sociale când au predat legitimaţiile de presă.

„Este un lucru mărunt, dar eram foarte mândră să-mi văd fotografia pe peretele corespondenţilor de la Pentagon”, a scris Heather Mongillo, reporter pentru USNINews, care se ocupă de Marina Militară. „Astăzi, am predat legitimaţia. Reportajele vor continua”, a promis jurnalista.

Mongillo, Youssef şi alţii au subliniat că vor continua să-şi facă treaba indiferent de locul în care se află birourile lor. Unele surse vor continua să vorbească cu ei, deşi spun că unii militari au fost descurajaţi de ameninţările conducerii Pentagonului.

Sfidarea presei

Regulile, care au urmat unor negocieri cu oficialii Pentagonului în ultimele săptămâni, ameninţă să încalce protecţia presei prevăzută de Primul Amendament al Constituţiei SUA, prin reglementarea încercărilor obişnuite ale reporterilor de a obţine informaţii şi documente de interes jurnalistic de la surse, a declarat un avocat familiarizat cu negocierile cu Pentagonul. Cerinţa ca reporterii să recunoască faptul că divulgarea informaţiilor sensibile ar putea dăuna securităţii naţionale a SUA ar putea ajuta procurorii, dacă aceştia ar încerca să acuze un reporter pentru divulgarea de informaţii din domeniul apărării în temeiul Legii privind spionajul, a adăugat avocatul.

Postul conservator de ştiri One America News a aderat la noua politică. „După o analiză aprofundată a politicii revizuite privind presa făcută de avocatul nostru, personalul OAN a semnat documentul”, a declarat Charles Herring, preşedintele companiei-mamă a OAN, Herring Networks, într-un comunicat. 

Politica Pentagonului, anunţată luna trecută, este cea mai recentă extindere a restricţiilor privind accesul presei în mandatul secretarului apărării Hegseth, fost prezentator al Fox News. Trump a ordonat departamentului să-şi schimbe numele în Departamentul de Război, o schimbare care ar necesita o acţiune din partea Congresului.

Luni, în timp ce călătorea cu Trump în Israel şi Egipt, Hegseth a răspuns pe platforma socială X organizaţiilor de ştiri care au refuzat să-i accepte politica, postând un emoji cu o mână care face cu mâna, sugerând că le spune la revedere.

 

