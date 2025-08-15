Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump s-au plâns de condițiile de cazare oferite de americani, spunând că au fost cazați pe un stadion. Ei vorbesc despre condițiile „spartane”, „ca de Crucea Roșie”. Gazdele au explicat că, din cauza sezonului turistic și a pregătirilor pentru întâlnirea celor doi președinți, nu au găsit rapid alte opțiuni pentru grupul de peste 50 de persoane.

Un jurnalist rus prezintă, într-un videoclip postat pe rețelele sociale, condițiile în care au fost cazați jurnaliștii veniți din Rusia pentru a acoperi evenimentele care vor avea loc în cadrul summitului din Alaska, în care se întânesc președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin.

El se plânge de condițiile „spartane” pe care le-a găsit, care sunt „ca de Crucea Roșie”.

„Cel mai important summit al președinților Rusiei și Statelor Unite. Totul a fost organizat literalmente într-o săptămână. Acum vom vedea unde i-au cazat americanii pe jurnaliștii ruși”, spune acesta la începutul filmării.

„Americanii ne-au cazat în arena de gheață. Acum vom merge acolo și vom vedea. Așadar, intrăm în arenă. Nu există securitate, nimic de genul acesta. Aici doar salută oaspeții. 'Bun venit, oaspeților!'. Mulțumesc foarte mult!”, se aude acesta în videoclip, în continuarea turului pe care îl face pentru a prezenta cazarea.

„Un hol nu prea mare. Aici este un loc de muncă improvizat. Niște fântâni mici, ca să nu mori de sete. Aici este o arenă de gheață destul de modernă. Dar, din păcate, nu poți intra”, mai spune el.

„Aici poți face o fotografie. Foarte interesant. Ei bine, condițiile de aici sunt spartane. Asta e de la Crucea Roșie. Deci, fiecare are o pernă, un prosop. Acestea sunt paravanele. Aici vor dormi jurnaliștii, cu o noapte înainte de cel mai important summit”, mai afirmă jurnalistul la finalul videoclipului.

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri faţă în faţă după şase ani, timp în care miliardarul american a reuşit să ajungă din nou la Casa Albă, iar liderul de la Kremlin şi-a pus în aplicare planul mai vechi de a acapara Ucraina.

Editor : C.S.