Reporterul american Brian Glenn, care s-a remarcat cu o întrebare provocatoare la adresa liderului ucrainean în timpul întrevederii agitate dintre Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump în Biroul Oval, a primit acum un cadou de la delegația rusă care a participat la summitul din Alaska. Glenn l-a întrebat atunci pe Zelenski de ce nu poartă costum la întâlnire. Acum, Glenn a primit o sticlă de vodcă de la un jurnalist rus, căruia i-a înapoiat o cameră foto pierdută, scrie UNN.

„De ce nu porți costum? Măcar ai un costum? Mulți americani cred că nu respecți demnitatea funcției (Casa Albă, -n.ed.)”, l-a întrebat reporterul american pe Zelenski, la celebra întrevedere din februarie, când Trump și JD Vance l-au atacat pe liderul de la Kiev, spunându-i că nu are el cărțile în mână.

Acum, reporterul american a publicat un videoclip în care apare cu o sticlă de vodcă primită de la un jurnalist rus.

El a scris că darul a fost precedat de o poveste. A găsit o cameră foto pierdută, aparținând unuia dintre reporterii mass-media ruși, iar acesta din urmă i-ar fi fost foarte recunoscător și i-a oferit un cadou colegului său.

Partenera de viață a lui Brian Glenn este congresmana republicană Marjorie Taylor Greene, susținătoare a „teoriilor conspirației” și a încetării ajutorului pentru Ucraina, amintește UNN.

Editor : Marina Constantinoiu