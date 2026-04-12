Live TV

Justiția americană permite temporar continuarea lucrărilor la sala de bal de la Casa Albă

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Profimedia Images
Din articol
O curte federală de apel a autorizat continuarea temporară a lucrărilor de renovare a sălii de bal de la Casa Albă, un proiect în valoare de 400 de milioane de dolari iniţiat de preşedintele Donald Trump. Instanța a cerut și clarificări despre aspecte legate de securitatea naţională.

Într-o hotărâre pronunţată sâmbătă, un complet format din trei judecători ai Curţii de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Districtului Columbia a decis, cu două voturi la unul, să acorde administraţiei un termen până la 17 aprilie pentru a continua lucrările şi „a solicita o revizuire din partea Curţii Supreme”, scrie News.ro.

Ordonanţa îi solicită, de asemenea, judecătorului federal Richard Leon să clarifice aspectele ridicate în cadrul procedurilor anterioare privind siguranţa şi securitatea proiectului. Luna trecută, acesta a dispus oprirea lucrărilor, provocând o lovitură serioasă unuia dintre cele mai ambiţioase proiecte derulate pe acest renumit sit de peste un secol.

Un buget care a crescut de la 200 de milioane la 400 de milioane de dolari

În octombrie, preşedintele republican a dispus demolarea cu buldozerul a unei întregi aripi a Casei Albe pentru a construi această sală de bal menită să poată găzdui până la 1.000 de persoane, pentru diverse recepţii şi dineuri în onoarea demnitarilor străini.

Devenit un subiect deosebit de drag lui Donald Trump, acesta menţionează foarte frecvent progresele înregistrate la şantierul aripii estice a reşedinţei prezidenţiale, cu ocazia apariţiilor publice fără legătură aparentă cu subiectul.

În decembrie, National Trust for Historic Preservation (NTHP) a sesizat justiţia, acuzând administraţia Trump că nu a respectat cerinţele legale în materie de consultare publică şi că nu a obţinut autorizaţia Congresului pentru acest proiect, al cărui buget, finanţat din donaţii private, s-a dublat, trecând de la 200 de milioane la 400 de milioane de dolari.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

