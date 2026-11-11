Justiția din Brazilia a amendat Meta pentru tratament inegal între Lula şi Bolsonaro în timpul alegerilor prezidenţiale

Justiţia braziliană i-a aplicat marţi o amendă grupului Meta pentru nerespectarea egalităţii de tratament pe platformele sale între preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva şi contracandidatul său Flavio Bolsonaro în timpul alegerilor prezidenţiale.

Actualul preşedinte a produs o surpriză învingându-l pe Flavio Bolsonaro în al doilea tur de scrutin de la 25 octombrie, la finalul unei campanii în cursul căreia a denunţat o "ingerinţă" din partea societăţii care deţine Facebook, Instagram şi WhatsApp vizând favorizarea adversarului său de dreapta, susţinut de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP, citată de Agerpres.

Tribunalul superior electoral (TSE) i-a aplicat duminică în unanimitate o amendă de 7,5 milioane de reali (circa 1,2 milioane de euro) firmei americane, fără a considera totuşi dovedită existenţa unei "acţiuni deliberate vizând distorsionarea scrutinului", a declarat judecătorul de caz Marco Aurelio Bellizze.

După victoria sa în alegeri, liderul de stânga a promis să întărească reglementarea reţelelor sociale în Brazilia.

În timpul mandatului său a fost deja adoptat un cadru juridic strict, care face companiile tehnologice responsabile de conţinuturile difuzate de utilizatorii lor.

Echipa de campanie a lui Lula a acuzat Meta de "manipulare a algoritmilor" care a vizat să dăuneze candidatului său.

Meta s-a comportat precum un "agent politic", penalizându-l pe Lula prin intermediul unor "nereguli grave", a afirmat avocatul său Angelo Ferraro în faţa TSE.

Meta a negat că a luat partea cuiva, invocând "probleme tehnice" care nu ar fi afectat numai Brazilia.

Avocatul Meta, Patricia Marta Martins, a declarat în faţa TSE că acuzaţiile de ingerinţă sunt "false şi nefondate" şi că exigenţele judiciare au fost "integral respectate" de companie.

În timpul campaniei prezidenţiale, TSE a ordonat Meta să ia măsuri pentru a garanta egalitatea în difuzarea de conţinuturi în beneficiul celor doi candidaţi.

Cei şapte judecători ai tribunalului au urmat avizul judecătorului Bellizze, potrivit căruia compania nu a respectat termenele şi a dat dovadă de lipsă transparenţă furnizând TSE informaţii incomplete, "generice" sau chiar redactate într-o altă limbă.

După ce a refuzat să-şi recunoască înfrângerea electorală, senatorul Bolsonaro a părăsit Brazilia şi s-a stabilit în SUA, în contextul în care este vizat de o anchetă a poliţiei pentru suspiciune de spălare de bani. De la Miami, el s-a proclamat adevăratul "lider" al Braziliei.

Editor : M.B.