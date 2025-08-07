Live TV

Justiţia din Franţa va trebui din nou să dea o decizie privind extrădarea lui Paul de România

Justiţia din Franţa va trebui să pronunţe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip Al României, cunoscut ca prinţul Paul, după ce Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă franceză, a anulat decizia care bloca extrădarea lui în România, afirmă surse judiciare consultate joi de AFP, transmite Agerpres. 

Camera de extrădări a Curţii de Apel din Paris apreciase în 9 iulie că al doilea mandat european de arestare emis de autorităţile române pe numele bărbatului de 76 de ani are un „caracter disproporţionat”. 

Decizia de miercuri a Curţii de Casaţie, la care a avut acces AFP, subliniază însă că aprecierea unui mandat european ţine exclusiv de autoritatea statului emitent, nu de cea a ţării căreia i se cere să îl pună în aplicare. 

Instanţa supremă din Franţa observă de asemenea că Curtea de Apel nu a precizat ce drept fundamental ar încălca executarea mandatului. 

Un alt complet al camerei de extrădări va trebui deci să reexamineze dosarul. 

România a prezentat un prim mandat de arestare pentru Paul Al României în decembrie 2020, la scurt timp după ce acesta a fost condamnat la trei ani şi patru luni de închisoare pentru trafic de influenţă şi complicitate, într-un dosar în care au fost pronunţate 18 condamnări şi s-a estimat că statul român a suferit un prejudiciu de 145 de milioane de euro. 

Curtea de Apel din Paris a respins cererea de extrădare în baza acestui mandat în noiembrie 2023, apreciind că nu s-a respectat dreptul la un proces echitabil în legătură cu doi din cei trei judecători români implicaţi. 

Curtea de Justiţiei a Uniunii Europene (CJUE) a considerat că refuzul Franţei „contravine principiului de încredere reciprocă” între ţările europene şi că justiţia franceză a exercitat „un control excesiv” al modului de funcţionare a sistemului judiciar din România. 

În urma pronunţării CJUE, România a formulat o nouă cerere de extrădare în ianuarie anul acesta. 

