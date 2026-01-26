Justiția germană a decis în legătură cu autoarea atacului cu cuţitul din mai 2025, la Hamburg: O „alterare a percepţiei realității”

Autoarea unui atac cu cuţitul la Hamburg, soldat cu 15 răniţi, în mai 2025, urmează să fie internată într-un spital psihiatric, anunţă luni un tribunal din cel de-al doilea cel mai important oraş din Germania, relatează AFP.

Instanţa a găsit-o pe această femeie germană, în vârstă de 39 de ani la momentul faptelor, vinovată, dar iresponsabilă penal de înjunghierea unor călători care aşteptau pe un peron în Gara Centrală din Hamburg, după ce a furat un cuţit dintr-un magazin.

O purtătoare de cuvânt a tribunalului a anunţat că acuzata suferă de „schizofrenie paranoidă”, care are drept consecinţă o „alterare a percepţiei realităţii”.

Din această cauză, ea a crezut „în mod greşit că oamenii reprezintă o ameninţare” şi a avut, astfel, „intenţia de a-i ucide”.

Ea a rănit 15 persoane - unele grav -, după care a fost neutralizată de către martori, notează AFP, citată de News.ro.

Acuzata nu intenţionează să facă apel.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a tribunalului, ea nu are un domiciliu stabil din octombrie 2024.

La puţin timp după fapte, ea a fost recunoscută ca suferind de tulburări psihitarice şi a fost plasată provizoriu într-un spital psihiatric.

Editor : Liviu Cojan