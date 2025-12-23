Live TV

Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin

Data publicării:
gari kasparov sustine un discurs
Gari Kasparov. Foto: Profimedia

O instanţă rusă a ordonat marţi arestarea în lipsă a şahistului şi disidentului Gari Kasparov, acuzat de justificarea terorismului, ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina.

„Instanţa a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenţiei sale în Rusia sau extrădarea sa către teritoriul rus”, a declarat judecătorul, citat de agenţia rusă de ştiri TASS.

Fostul campion mondial a fost acuzat de „justificarea publică a terorismului pe reţelele de telecomunicaţii, inclusiv pe internet”, o infracţiune care i-ar putea aduce lui Kasparov o pedeapsă cu închisoarea între cinci şi şapte ani, relatează EFE , citată de Agerpres.

Kasparov, care a fost inclus pe lista agenţilor străini ai Rusiei în mai 2022, locuieşte în afara Rusiei de mai bine de un deceniu.

În octombrie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a deschis un dosar penal pentru „organizarea unei comunităţi teroriste" şi „tentativă de a prelua puterea" împotriva magnatului Mihail Hodorkovski şi a altor figuri proeminente ale opoziţiei ruse aflate în exil, fondatori ai Comitetului Anti-Război din Rusia (ARR), între care figurează şi Kasparov.

Potrivit FSB, Hodorkovski şi ceilalţi fondatori ai ARR „finanţează grupuri militarizate ucrainene desemnate drept organizaţii teroriste în Rusia şi recrutează persoane pentru aceste grupuri, folosindu-le ulterior în planuri de preluare a puterii în Rusia prin forţă".

ARR a fost fondat la 27 februarie 2022, la trei zile după ce Rusia şi-a lansat campania militară în Ucraina, cu obiectivul declarat de a combate "dictatura agresivă" a preşedintelui rus Vladimir Putin, aflat la putere de un sfert de secol.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Varșovia
3
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
cartier blocuri
4
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atacuri in ucraina
Alertă în Kiev: rușii au lăsat din nou Ucraina în beznă, lovind infrastructura energetică. Polonia a ridicat de la sol avioane de luptă
Rusi SRI
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
vladimir putin -sesiune intrebari raspunsuri - decembrie 2025
Generalii ruși „înfrumusețează” rapoartele de pe front pentru Vladimir Putin: „Pierderile umane nu par să-l deranjeze prea mult”
comisia europeana
UE a reînnoit pentru încă şase luni sancţiunile economice impuse Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei
jd vance
JD Vance spune că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina. Dar avertizează: „Sunt șanse mari să nu reușim”
Recomandările redacţiei
om in vant si ninsoare
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de...
pension
Legea pensiilor private a trecut de votul final al Parlamentului...
Rodica Stănoiu
Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: polițiștii fac percheziții la...
targ turism romexpo
Radu Miruță modifică regulile pentru participarea la târgurile...
Ultimele știri
Trump a zburat de opt ori cu avionul lui Jeffrey Epstein, inclusiv cu o tânără de 20 de ani, potrivit unor noi documente
Maduro, replică ironică pentru Trump după noi amenințări privind Venezuela: I-ar merge mai bine dacă s-ar ocupa de problemele din SUA
Poliția Capitalei a confiscat cinci tone de petarde într-un singur dosar. Percheziții în București și Călărași
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul reginei Elisabeta a II-a care l-a înfuriat pe Harry, în 2019. Scriitoare: „William a știut că-i va...
Cancan
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Fanatik.ro
Victor Angelescu a venit cu replica imediat după ce Gâlcă a spus că Rapid nu are lot de titlu. Câte...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau...
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Cel mai important detaliu despre calcularea impozitului la mașină în 2026, explicat de RAR. Cum identifici...
Digi FM
Laura Cosoi, soțul și cele patru fiice, vacanță de o lună în Thailanda: "Trăim simplu. Ne trezim fără alarmă...
Digi Sport
Fosta soție s-a recăsătorit în secret, iar acum el a aflat totul. Prima reacție, dezvăluită de un apropiat
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea...
Newsweek
Guvernul a stabilit cât va fi punctul de pensie în 2026. Afectați: 4.7000.000 pensionari. Câți bani pierd?
Digi FM
Andreea Marin, bilanț la împlinirea a 51 de ani: "În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu"
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...