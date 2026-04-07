Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a primit medalia „Pentru contribuția la dezvoltarea științei”. El a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram. Distincția i-a fost înmânată de președintele Academiei de Științe a republicii, Jambulat Umarov.

Kadîrov a devenit primul laureat al acestei medalii. Nu se precizează exact pentru ce realizări științifice sau proiecte a fost premiat. Aceasta este cel puțin a 38-a distincție primită de Ramzan Kadîrov de la momentul invaziei Rusiei în Ucraina.

De altfel, el este premiat de mulți ani pentru „realizări științifice” în diverse domenii. În 2017, el a primit medalia „Blokhin” pentru lucrări remarcabile în domeniul oncologiei, în 2021 – ordinul „Avicenna” pentru contribuția la dezvoltarea sănătății și a științelor medicale, iar în 2022 – ordinul „Pentru merite în stomatologie” de gradul I.

De la începutul războiului, colecția lui Kadîrov s-a îmbogățit cu cel puțin 13 distincții acordate de diverse organizații, inclusiv Ordinul Institutului Kurchatov și insigna „Centaur” din partea Consiliului Arhitecților Șefi ai Rusiei. În plus, Kadîrov a primit zece distincții ministeriale — printre care titlurile de „lucrător de onoare al complexului agroindustrial” și „excelență în asistența medicală de urgență”, acordate la două zile distanță.

De asemenea, a devenit de două ori Erou al Ceceniei. Pe lângă acestea, Kadîrov, în vârstă de 49 de ani, are șase ordine acordate de președintele Vladimir Putin: „Pentru merite față de Patrie” de gradul II, III și IV, „Alexandru Nevski”, „Curaj” și „Onor”, precum și medaliile „Pentru apărarea drepturilor omului” și pentru consolidarea sistemului penitenciar din Rusia.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Ramzan Kadîrov și 29 de membri ai familiei sale au primit aproximativ 150 de distincții diferite. Majoritatea dintre acestea și le-au acordat singuri. Potrivit datelor „Serviciului rus al BBC”, peste 80 de rude ale lui Kadîrov ocupă funcții de conducere în Cecenia, peste 30 se află în cadrul puterii executive a Ceceniei, iar peste 20 controlează structurile de forță ale republicii. Cel puțin încă 11 lucrează în organele legislative, inclusiv în cele federale.

