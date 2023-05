Kadîrov spune că și-a recuperat calul preferat cu ajutorul spionilor ucraineni. L-a costat 18.000 de dolari: „E doar mărunțiș”

Ramzan Kadîrov a declarat pe canalul său de Telegram că și-a răscumpărat calul furat în Cehia cu ajutorul serviciilor speciale ucrainene. Liderul cecen a plătit 18.000 de dolari pentru a-l revedea pe Zazou, calul său pursânge englez.

În luna martie, presa internațională relata că armăsarul lui Kadîrov a fost furat dintr-o herghelie din Krabcice, în Cehia. Calul, numit Zazou, făcea parte din bunurile puse în urmă cu 9 ani sub sancțiunile Uniunii Europene.

Acum, liderul cecen povestește ce s-a întâmplat cu adevărat cu calul său și cum a reușit să îl recupereze, cu ajutorul ucrainenilor.

„La începutul anului, reprezentanți ai serviciilor speciale ucrainene m-au abordat prin intermediari, care s-au oferit să-l cumpere pe Zazou. Ei știau de atașamentul meu față de cal și nu au dat greș – bineînțeles, am fost de acord. Sincer, am crezut că Zazu va fi transferat cumva oficial, cu eliminarea sancțiunilor etc. Dar s-a dovedit că serviciile speciale aveau un plan îndrăzneț – pur și simplu i-au pus în scenă furtul dintr-un grajd din Cehia. Să vă reamintesc că oricui i s-a părut ciudat atunci cum un cal scump ar putea pur si simplu să dispară. Se pare că poate. Acum Zazou este in drum spre casă” a precizat Kadîrov, potrivit NEXTA.

El a susținut că a plătit 18.000 de dolari pentru a-l revedea pe Zazou: „Având în vedere valoarea lui reală și pedigree-ul său excelent, e doar mărunțiș”.

„Așadar, prieteni, dacă trebuie să aduceți ceva din Europa, apelați la serviciile speciale ucrainene. Rapid, profesionist, ieftin și în eludarea sancțiunilor!”, a mai adăugat liderul cecen.

