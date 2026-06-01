Kaia Kallas vrea ca UE să aibă un rol în negocierile de pace SUA-Iran. Ce propune șefa diplomației europene

Uniunea Europeană poate juca un rol esențial în asigurarea unui armistițiu durabil între Iran și SUA, care să răspundă preocupărilor legate de ambițiile nucleare ale Teheranului, a declarat pentru Politico șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

„De la operațiunile navale ale UE până la expertiza nucleară dobândită cu greu, UE poate juca un rol concret în asigurarea durabilității oricărui acord”, a afirmat Kallas într-o declarație făcută luni, în timp ce se deplasa la Islamabad pentru a se întâlni cu liderii pakistanezi.

Călătoria lui Kallas are loc la câteva zile după ce Washingtonul a încheiat un acord fragil cu Teheranul pentru a opri luptele și a redeschide Strâmtoarea Ormuz, care a fost blocată efectiv timp de aproximativ trei luni pe fondul amenințărilor cu atacuri iraniene împotriva navelor comerciale.

Țările europene și Regatul Unit au evitat cu grijă orice implicare militară directă în conflictul iranian, iar refuzul lor de a permite utilizarea bazelor americane de pe continent pentru operațiuni de luptă a provocat tensiuni transatlantice majore, frustrându-l pe președintele american Donald Trump.

Cu toate acestea, Kallas a susținut că UE - care a jucat un rol major în negocierea acordului de neproliferare cu Iranul, acum expirat, Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) - poate acum să intervină pentru a contribui la consolidarea încetării focului și la soluționarea problemelor nucleare.

„Cu ajutorul Pakistanului, există acum o inițiativă diplomatică fragilă în curs de desfășurare pentru a prelungi armistițiul dintre SUA și Iran și a redeschide strâmtoarea”, a declarat ea înaintea întâlnirilor cu prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, ministrul de Externe Muhammad Ishaq Dar și șeful forțelor de apărare, mareșalul Syed Asim Munir.

„Însă orice acord provizoriu trebuie să fie urmat de discuții mai aprofundate privind problema nucleară, rachetele, grupările proxy și alte chestiuni”, a adăugat Kallas.

Instalațiile de cercetare nucleară ale Iranului au fost avariate în urma atacurilor americano-israeliene, dar stocurile de uraniu îmbogățit, care poate fi utilizat în scopuri militare, rămân în țară. Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu sediul la Viena, a jucat anterior un rol-cheie în monitorizarea programului nuclear al Iranului.

Însă, având în vedere nemulțumirea lui Trump față de poziția Europei în războiul cu Iranul, nu este clar ce rol - dacă va exista vreunul - ar acorda SUA autorităților europene în negocierile post-conflict, notează Politico.

Între timp, tensiunile între Iran și SUA au escaladat din cauza operaţiunilor israeliene în Liban şi Gaza. Teheranul a anunțat luni că nu vor avea loc negocieri de pace dacă Washingtonul nu va îndeplini cerinţele sale privind încetarea atacurilor israeliene.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.