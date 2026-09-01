Kaja Kallas: Atacurile hibride ale Rusiei nu vor opri sprijinul UE pentru Ucraina. Ce planuri are Europa în Liban

Atacurile hibride ale Rusiei nu vor descuraja UE să continue sprijinul pentru Ucraina, a declarat marți Kaja Kallas, avertizând că țara duce lipsă de interceptoare. Șefa diplomației europene a anunțat totodată că cel puțin zece state membre vor să contribuie cu personal și resurse la o posibilă misiune militară și civilă în Liban, relatează Agerpres.

„Europa este vizată de Rusia printr-un val de atacuri hibride care au un impact direct tot mai mare. Rusia încearcă să ne descurajeze să ajutăm Ucraina, dar nu va reuși”, a spus Kallas.

Ea a precizat că lunile iulie și august au fost cele mai sângeroase pentru civilii din Ucraina, în contextul în care forțele ruse „încearcă să rănească oamenii din Ucraina cât de mult pot”.

„Principala problemă este apărarea aeriană. Ucrainenii duc lipsă de interceptoare”, a adăugat reprezentanta UE, subliniind că este dificil să convingă țări din interiorul și din afara Uniunii Europene să livreze Kievului mai multe rachete de acest tip, atât timp cât în apropierea propriilor frontiere se desfășoară conflicte.

Pe de altă parte, Kaja Kallas a declarat că cel puțin zece state membre doresc să contribuie cu resurse și personal la o nouă misiune militară și civilă pentru pregătirea forțelor din Liban.

Misiunea își propune să consolideze forțele de securitate internă libaneze, astfel încât armata țării să se poată concentra asupra operațiunii de dezarmare a organizației proiraniene Hezbollah.

Discuțiile privind o posibilă misiune a UE au loc în contextul în care mandatul Forței Interimare a ONU în Liban (UNIFIL) se apropie de final și urmează să se încheie la sfârșitul acestui an.

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Editor : Ș.A.