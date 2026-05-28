Kaja Kallas avertizează că Rusia vrea „să întindă o capcană Uniunii Europene”: „Să nu cădem în ea”

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a avertizat joi că Uniunea Europeană nu ar trebui să cadă în „capcana” Rusiei de a dezbate numirea unui mediator european pentru războiul din Ucraina, relatează AFP şi Reuters.

„Cred că aceasta este o capcană pe care Rusia vrea să ne-o întindă: să discutam despre cine vorbeşte cu ei, când ei deja aleg cine este potrivit şi cine nu”, a declarat Kallas, la sosirea la o reuniune informală a miniştrilor de externe ai UE la Limassol, Cipru.

„Să nu cădem în capcana asta. Negocierile sunt întotdeauna un efort de echipă”, a mai spus ea.

Pe de altă parte, şefa diplomaţiei europene a declarat joi că nu este în interesul nimănui ca războiul dintre Iran şi Statele Unite să continue, în condiţiile în care preşedintele american Donald Trump avertizează în legătură cu o reluare a ostilităţilor în cazul unui eşec al negocierilor.

„Ei se află, chiar în acest moment, în această zonă foarte periculoasă dintre război şi pace, şi nu este în interesul nimănui ca acest război să continue”, a subliniat Kallas.

Într-un interviu acordat The Wall Street Journal, șefa diplomației Uniunii Europene a mai spus că strategia lui Vladimir Putin ar putea consta în escaladarea conflictului cu țările NATO, ceea ce, la rândul său, ar putea fi legat de perspectiva unei noi mobilizări în Rusia

„Dacă veți efectua o mobilizare doar pentru acest război (cu Ucraina – TMT), veți transmite semnalul că, de fapt, nu câștigați acest război. Prin urmare, vine un moment în care este necesară o escaladare pentru a justifica mobilizarea. Și acesta este un moment foarte periculos”, a spus Kallas.

„Desigur, nimeni nu poate vedea ce se petrece în mintea lui (Vladimir) Putin. Dar acesta ar putea fi calculul său pentru a merge mai departe și a schimba caracterul liniar al acestui război”, a adăugat ea.

În prezent, potrivit estimărilor serviciilor de informații occidentale, trupele ruse din Ucraina pierd aproximativ 35.000 de soldați în fiecare lună — mai mult decât poate recruta Kremlinul prin angajarea de soldați cu contract și voluntari.

Editor : C.L.B.