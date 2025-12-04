Kaja Kallas: În ultimii 100 de ani, Rusia a invadat 19 țări care nu au atacat-o niciodată

Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, adresându-se colegilor săi din statele membre OSCE în timpul reuniunii lor de la Viena, a cerut luarea unor măsuri care ar priva Rusia de dorința de a schimba frontierele prin forță și a reamintit că, în ultimii 100 de ani, Rusia a invadat 19 țări, potrivit Evropeiskaia Pravda.

Șefa diplomației Uniunii Europene a subliniat că OSCE nu a apărut „de nicăieri”, ci a fost rezultatul unei experiențe istorice dureroase.

„În ultimii 100 de ani, Rusia a invadat cel puțin 19 țări, multe dintre ele fiind reprezentate la această masă, iar unele chiar de trei sau patru ori. Niciuna dintre aceste 19 țări nu a invadat sau atacat vreodată Rusia”, a spus Kallas.

Prin urmare, în orice acord de pace privind Ucraina, a subliniat înaltul diplomat al UE, accentul ar trebui pus pe „modul de a obține concesii din partea Rusiei, astfel încât aceasta să oprească agresiunea și să piardă dorința de a schimba frontierele prin forță”.

„Uniunea Europeană va menține cursul, deoarece doar o presiune mai mare asupra Rusiei și un sprijin sporit pentru Ucraina vor schimba echilibrul și vor da speranță pentru pace. Este important să se reducă capacitatea Rusiei de a-și finanța mașina militară.”

Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a avertizat, în timpul unui discurs la reuniunea ministerială a OSCE, că, pe fondul războiului din Ucraina, Rusia încearcă să creeze o ruptură între cele două maluri ale Atlanticului.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a subliniat că Rusia modernă este mai represivă și mai agresivă decât era Uniunea Sovietică în anii 1970.

Editor : M.C