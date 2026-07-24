Kaja Kallas, reacție după ce SUA au anunțat tarife vamale pentru UE: „Nu se poate spune asta”

Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a pus sub semnul întrebării raţiunea impunerii de către Washington a unor noi tarife vamale asupra bunurilor europene, declarând vineri că acuzaţiile privind deficienţele în controalele asupra muncii forţate în cadrul blocului comunitar sunt nefondate.

„Nu se poate spune asta despre Uniunea Europeană”, a declarat Kallas pentru Reuters în marja reuniunilor ASEAN de la Manila, în Filipine, potrivit Agerpres.

„Comparând legislaţia noastră privind munca şi cea din Statele Unite, se poate vedea că noi avem concedii plătite, condiţii de muncă foarte bune pentru angajaţii noştri, deci (decizia privind tarifele - n.r.) nu este cu adevărat justificată”, a adăugat ea.

Vineri, administraţia preşedintelui american Trump a impus noi tarife vamale de 10% şi 12,5% asupra bunurilor provenite de la 60 de parteneri comerciali, inclusiv Uniunea Europeană, pe baza acuzaţiilor de aplicare laxă a interdicţiilor privind munca forţată, exact în momentul în care expiră un tarif vamal global temporar de 10%.

Întrebată dacă UE se aştepta să fie inclusă în acţiunea SUA, Kallas a răspuns: „Cine poate urmări introducerea şi eliminarea tarifelor vamale? Nu, nu ne aşteptam la asta”.

UE va cere clarificări

Tarifele reprezintă cel mai recent efort de a restabili viziunea de campanie a preşedintelui Donald Trump privind un tarif cvasi-global, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat la începutul acestui an tarifele „reciproce” impuse de liderul de la Casa Albă în temeiul puterilor de urgenţă, în încercarea de a reduce deficitul comercial al SUA.

Kallas a declarat că UE va solicita clarificări de la Washington, adăugând că blocul comunitar şi-a respectat angajamentele asumate în cadrul unui acord comercial transatlantic încheiat anul trecut şi a considerat noile tarife drept un şoc.

„Am avut o înţelegere cu America şi ne-am ţinut de acea înţelegere, de acea parte a înţelegerii”, a spus ea. „De aceea este o surpriză negativă faptul că acest acord nu este respectat”, a adăugat ea.

Separat, Kallas a spus că cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei are ca scop exercitarea unei presiuni sporite asupra Moscovei şi limitarea capacităţii acesteia de a finanţa războiul din Ucraina.

„Este vorba de a-i priva de finanţarea acestui război”, a spus ea.

Despre sancțiunile impuse Rusiei

Kallas a afirmat că sancţiunile au un efect asupra economiei Rusiei şi au îngreunat strângerea de capital în străinătate pentru Moscova.

„De asemenea, vedem că, din cauza sancţiunilor, ei nu pot strânge capital în străinătate. Este clar că, dacă punem în aplicare acest lucru, are un efect, împreună cu alte elemente”, a spus ea.

Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei din cauza războiului său din Ucraina, impunând restricţii asupra sectorului bancar al ţării şi asupra reţelelor de criptomonede, a transmis joi Consiliul UE.

Kallas a spus că sancţiunile sunt doar un element al unei strategii europene mai ample de a presa Rusia să înceapă negocieri serioase cu Ucraina.

„Avem diferite elemente ale acestei abordări. Sancţiunile sunt doar unul dintre ele”, a spus ea.

„Ne uităm la ce putem face în plus pentru a presa Rusia să se aşeze efectiv la masa negocierilor şi să negocieze cu Ucraina”, a subliniat Kallas.

Editor : B.P.