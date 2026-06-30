Kaja Kallas s-a întâlnit cu Recep Erdogan înaintea summitului NATO. Ce au discutat cei doi lideri

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, s-a întâlnit cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan la Ankara pentru a discuta o posibilă consolidare a relaţiilor UE-Turcia, a anunţat marţi Kallas pe reţeaua X, în urma întâlnirii cu uşile închise.

Kaja Kallas a subliniat că Turcia „este un partener cheie în materie de securitate, migraţie şi energie, precum şi o ţară candidată la UE”.

Ea a mai spus că a discutat cu preşedintele turc despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, conflictele din Orientul Mijlociu şi pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Turcia aduce o contribuţie semnificativă la protejarea flancului estic al NATO, a scris Kallas.

Ea a fost însoţită de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, şi de comisarul pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a participat şi el la recepţie, a relatat agenţia de ştiri Anadolu.

Negocierile de aderare a Turciei la UE, îngheţate

Atât surse din cadrul UE, cât şi de la Ankara au declarat înaintea întâlnirii că vizita are drept scop consolidarea relaţiilor dintre Turcia şi UE.

Negocierile de aderare a Turciei la UE au fost practic îngheţate din 2018. Ankara se îndepărtase de condiţiile de aderare în domenii cheie, precum statul de drept şi drepturile omului.

Întâlnirea a avut loc cu câteva zile înainte de summitul NATO, care urmează să aibă loc la Ankara pe 7 şi 8 iulie. În perioada premergătoare summitului, au avut loc numeroase arestări, iar o interdicţie la scară largă a demonstraţiilor este în vigoare în capitala Turciei de duminică.

Organizaţia pentru drepturile omului Amnesty International a criticat întâlnirea reprezentanţilor UE care a avut loc în momentul în care autorităţile turce au interzis protestele şi au restricţionat libertatea presei.

„Parteneriatele economice în care drepturile omului sunt sacrificate nu pot oferi un răspuns la problemele geopolitice ale vremurilor noastre”, a scris Amnesty pe reţeaua X.

Editor : B.P.