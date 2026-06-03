Kaja Kallas spune că Rusia este „panicată” din cauza atacurilor cu drone ucrainene: „Din cauza asta intensifică atacurile teroriste”

Rusia este „panicată” din cauza recentelor atacuri cu drone ucrainene, inclusiv cele care au lovit oraşul Sankt Petersburg, a declarat miercuri pentru AFP şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas.

„Asta arată clar panica de partea rusă şi explică de ce ei escaladează atacurile teroriste - nu ştiu cum să gestioneze aceste lucruri”, a spus ea într-un interviu acordat agenţiei franceze de presă la Bruxelles.

Dronele ucrainene au atacat instalaţii energetice şi militare din Sankt Petersburg miercuri dimineaţă, în ziua de deschidere a tradiţionalului Forum Economic, notează AFP, citată de Agerpres.

Kremlinul a promis „răspunsuri sistematice” la aceste atacuri ale Kievului, care vin la o zi după ce 23 de persoane au fost ucise în Ucraina într-un baraj masiv de rachete şi drone ruseşti.

Ucraina şi-a intensificat recent atacurile asupra ţintelor militare şi energetice ruseşti, ca represalii pentru bombardamentele zilnice ale Rusiei asupra oraşelor şi infrastructurii sale.

„Pierde bani şi oameni”, motiv pentru care „îşi intensifică atacurile asupra civililor ucraineni”

În acelaşi timp, Rusia lui Vladimir Putin „pierde bani şi oameni”, motiv pentru care „îşi intensifică atacurile asupra civililor ucraineni”, a explicat fostul prim-ministru estonian.

Recentele închideri ale internetului în Rusia au, de asemenea, scopul de a împiedica populaţia să înţeleagă ce se întâmplă, deoarece „acest lucru ar ridica evident întrebări foarte serioase pentru Putin şi regimul său”, a adăugat Kallas, care se confruntă cu proceduri judiciare în Rusia şi este un adevărat inamic al Kremlinului.

Preşedintele rus a ales „să intensifice teroarea pentru a crea frică şi pentru că se află într-o poziţie de slăbiciune pe câmpul de luptă”, a afirmat ea, adăugând că scopul era „să distrugă rezistenţa poporului ucrainean” şi „determinarea societăţilor noastre”.

În ceea ce priveşte negocierile de pace, lansate anul trecut de Statele Unite, dar acum blocate, Kallas a denunţat încă o dată refuzul Moscovei de a se aşeza cu bună-credinţă la masa negocierilor.

„Nu am văzut, din partea Rusiei, nicio dorinţă reală de a negocia”

„Nu am văzut, din partea Rusiei, nicio dorinţă reală de a negocia: şi-au prezentat revendicările maximaliste, dar nu au făcut nicio concesie şi nici, ştiţi, cel mai mic pas înapoi”, a declarat ea.

Important, aşadar, a precizat Kallas, este să se continue creşterea presiunii asupra Rusiei, pentru „a-i împinge la discuţii cu ucrainenii”.

Uniunea Europeană discută un nou pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, al 21-lea de la invazia rusă din Ucraina, începută în februarie 2022.

„Avem un obiectiv foarte clar: să ţintim industria militară, să ţintim instituţiile financiare, astfel încât acestea să nu poată strânge capital pentru a finanţa acest război”, a declarat ea.

Unul dintre elementele cheie ale acestor noi sancţiuni va fi, de asemenea, încercarea de a menţine veniturile Rusiei din petrol, principala sursă de finanţare pentru războiul său împotriva Ucrainei, cât mai scăzute posibil, a explicat Kallas.

Editor : Liviu Cojan