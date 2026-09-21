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Kaja Kallas susține că alegerile din Rusia evidențiază creșterea autoritarismului: „Eroziunea democrației este tot mai gravă”

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Kaja Kallas.
Kaja Kallas. Foto: Profimedia Images
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Uniunea Europeană denunță o „eroziune democratică” tot mai accentuată în Rusia, după alegerile pentru Duma de Stat desfășurate între 18 și 20 septembrie. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, acuză Kremlinul că a intensificat represiunea împotriva opoziției și condamnă organizarea scrutinului în teritoriile ucrainene ocupate, potrivit EFE și Agerpres.

„Alegerile pentru Duma de Stat care au avut loc în Rusia între 18 şi 20 septembrie au arătat eroziunea continuă şi din ce în ce mai gravă a democraţiei în ţară, care se desfăşoară într-un mediu politic tot mai autoritar”, a spus Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Politică Externă şi Securitate Comună, Kaja Kallas, într-o declaraţie în numele celor 27 de state membre ale UE.

Kallas a adăugat că „absenţa condiţiilor egale a fost şi mai mult agravată de războiul de agresiune ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei şi de ocupaţia ilegală pe care continuă să o exercite asupra teritoriilor ucrainene”.

Partidul Kremlinului, Rusia Unită (RU), şi-a reconfirmat majoritatea constituţională în Dumă după aceste alegeri legislative, obţinând cel mai bun rezultat din istoria sa, potrivit datelor publicate luni de Comisia Electorală Centrală (CEC).

În opinia exprimată de Kallas, autorităţile ruse au continuat să „intensifice represiunea internă şi transnaţională, sistematică şi instituţionalizată” pentru a împiedica orice forţă de opoziţie democratică să „pună la îndoială statu quo-ul”.

Astfel, decizia de a exclude candidaţii partidului Iabloko de pe lista federală „a limitat şi mai mult opţiunile alegătorilor ruşi prin excluderea din procesul electoral a uneia dintre ultimele forţe de opoziţie rămase şi a singurului partid cu un program împotriva războiului”, a remarcat şefa diplomaţiei europene.

Fostul premier al Estoniei a mai declarat că UE şi statele sale membre vor continua să sprijine organizaţiile societăţii civile ruse, apărătorii drepturilor omului şi mass-media independente.

Totodată, ea a exprimat regret faţă de decizia Moscovei de a nu invita la acest scrutin observatori din partea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), ceea ce „i-a privat pe alegători şi pe instituţiile ruse de o evaluare imparţială şi independentă” a alegerilor.

Şefa diplomaţiei europene a exprimat, de asemenea, condamnarea UE faţă de „organizarea ilegală a aşa-numitelor «alegeri»” de către Rusia în teritoriile ocupate din Ucraina, ceea ce reprezintă o „nouă şi flagrantă încălcare a dreptului internaţional de către Rusia”.

Kaja Kallas a avertizat că UE îi va sancţiona „pe cei care au participat la organizarea acestor alegeri fictive sau care se prezintă drept candidaţi în teritoriile Ucrainei ocupate temporar, precum şi pe cei responsabili de subminarea posibilităţii de a organiza alegeri libere şi corecte în interiorul Rusiei”.

Conform datelor oficiale preliminare, după numărarea a peste 95% din voturi, RU ar obţine 355 din cele 450 de mandate.

Acesta este, în pofida problemelor sociale şi economice generate de cei patru ani şi jumătate de război din Ucraina, cel mai bun rezultat din istoria partidului, depăşind recordul de 343 de mandate de deputat obţinut în 2016, la doi ani după anexarea peninsulei ucrainene Crimeea.

Editor : Ș.A.

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