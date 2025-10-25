Live TV

Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la președinție: „Nu am terminat”

USA News - July 30, 2025
Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris. Foto: Profimedia
Într-un interviu acordat BBC, fosta vicepreședintă spune că nu a terminat cu politica și că „posibil” ar putea fi următorul președinte al SUA.

Într-un interviu programat să fie difuzat pe BBC duminică dimineața, Harris spune că „posibil” va fi următorul președinte, sugerând în mod clar că va candida din nou la Casa Albă în 2028, în ciuda faptului că se află cu mult în urma în sondaje, scrie The Guardian.

Harris a insistat că nu a luat încă o decizie, dar că este încrezătoare că, în cele din urmă, va exista o femeie la Casa Albă și că cariera sa politică nu s-a încheiat.

„Nu am terminat/I am not done”, a declarat fostul vicepreședinte pentru BBC. „Mi-am trăit întreaga carieră ca pe o viață dedicată serviciului public și asta face parte din ADN-ul meu.”

Harris a respins sondajele care o plasează ca outsider în cursa pentru candidatura democrată – în prezent, ea se află în spatele chiar și actorului hollywoodian Dwayne „The Rock” Johnson.

„Dacă aș fi ascultat sondajele, nu aș fi candidat pentru primul meu mandat, nici pentru al doilea – și cu siguranță nu aș fi aici”, a spus ea.

„Un tiran”

În interviul acordat emisiunii Sunday With Laura Kuenssberg, cea mai importantă emisiune politică din Marea Britanie difuzată în weekend, Harris afirmă că avertismentele pe care le-a făcut în campania electorală cu privire la comportamentul fascist și autoritar al lui Donald Trump s-au dovedit a fi corecte. Ea l-a criticat dur pe fostul său rival, calificându-l drept un „tiran” cu „pielea subțire” care folosește sistemul judiciar ca armă.

Harris a menționat suspendarea comediantului Jimmy Kimmel de către ABC după ce acesta a glumit pe seama reacției republicanilor la uciderea activistului politic de dreapta Charlie Kirk. Demiterea lui Kimmel a fost sărbătorită de Trump și a avut loc după ce un regulator numit de Trump a amenințat ABC.

„A spus că va folosi Departamentul de Justiție ca armă – și exact asta a făcut... Este atât de sensibil încât nu a putut suporta critica dintr-o glumă și a încercat să închidă o întreagă organizație media în acest proces”, a spus ea.

„Sunt mulți care au capitulat”

Harris a criticat, de asemenea, liderii de afaceri și instituțiile din SUA pe care îi acuză că se supun cererilor tirane ale lui Trump: „Sunt mulți... care au capitulat încă din prima zi, care se înclină în fața unui tiran, cred că din multe motive, inclusiv pentru că vor să fie aproape de putere, pentru că vor să obțină aprobarea unei fuziuni sau să evite o anchetă”.

Într-un răspuns adresat BBC, un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat: „Când Kamala Harris a pierdut alegerile în mod zdrobitor, ar fi trebuit să înțeleagă aluzia – poporul american nu este interesat de minciunile ei absurde”.

Harris se află într-un turneu internațional de promovare a cărții sale, 107 Days, în care povestește despre campania sa prezidențială scurtată din 2024, care a început abia după ce Biden s-a retras din cursă, în urma unor luni de speculații cu privire la declinul său cognitiv.

Ea dă vina pe campania electorală scurtă fără precedent pentru pierderea alegerilor, dar întrebările despre stilul ei de comunicare, autenticitatea și eșecul de a se conecta cu alegătorii din clasa muncitoare rămân fără răspuns. Harris – și Partidul Democrat în general – nu au recunoscut pe deplin rolul pe care l-a jucat sprijinul necondiționat și necritic al lui Biden pentru ceea ce ONU a descris ca fiind războiul „genocid” al Israelului împotriva Gazei în alienarea alegătorilor.

Editor : Sebastian Eduard

