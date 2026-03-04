Kanye West provoacă tensiuni în Franța. Primarul din Marsilia vrea să blocheze concertul din iunie: „Nu este binevenit”

Primarul orașului francez Marsilia, Benoît Payan, se opune concertului pe care Kanye West ar urma să îl susțină pe 11 iunie pe stadionul Vélodrome și spune că artistul „nu este binevenit” în oraș. Edilul îl acuză pe rapper că promovează „ura și nazismul fără rezerve”, în contextul controverselor generate în ultimii ani de declarațiile sale antisemite, scrie Le Monde.

Rapperul, câștigător a 24 de premii Grammy, și-a pierdut în ultimii ani o parte dintre fani și mai multe contracte comerciale din cauza unor declarații rasiste sau antisemite. În mai anul trecut, el a lansat o piesă intitulată „Heil Hitler”, marcând 80 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Concertul programat pe 11 iunie pe stadionul Vélodrome, aflat în proprietatea orașului, ar fi singura apariție a artistului în Franța. Primarul socialist Benoît Payan a afirmat că starul hip-hop în vârstă de 48 de ani „nu este binevenit” în orașul din sudul țării.

„Refuz să permit ca Marsilia să devină o vitrină pentru cei care promovează ura și nazismul fără rezerve”, a scris edilul pe platforma X.

Cu toate acestea, potrivit Consiliului de Stat, cea mai înaltă instanță administrativă din Franța, autoritățile locale pot interzice un concert doar în condiții stricte, dacă declarațiile făcute în cadrul evenimentului riscă să constituie o infracțiune sau dacă există amenințări la adresa ordinii publice.

Agenția care organizează evenimentul, Mars 360, a declarat pentru AFP că a introdus clauze speciale în contract pentru „a se asigura că nu vor fi făcute declarații ilegale în timpul concertului și că legislația franceză va fi respectată pe deplin”.

Fabienne Bendayan, candidată de dreapta la alegerile municipale din această lună și fost lider regional al organizației evreiești CRIF, s-a pronunțat de asemenea împotriva concertului.

„Cineva care își proclamă deschis admirația pentru Hitler și promovează idei naziste nu poate urca pe scena unui oraș a cărui identitate este construită din diversitate, memorie și fraternitate”, a scris ea pe X.

Kanye West, care și-a schimbat numele în Ye și a vorbit în repetate rânduri despre tulburarea bipolară de care suferă, a declarat în ianuarie că această afecțiune îl face uneori să aibă „momente de deconectare”, care pot duce la judecăți greșite și comportamente impulsive. La sfârșitul anului 2023, artistul și-a cerut scuze comunității evreiești pentru declarația în care spunea: „Iubesc naziștii”.

