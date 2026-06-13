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Video Karol Nawrocki se va întâlni cu Trump pentru a treia oară într-un an. Avertismentul lui Donald Tusk: „Să nu se lase prin în cușcă”

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karol nawrocki si donald trump in biroul oval de la casa alba
Foto: Profimedia Images
Din articol
Karol Nawrocki pregăteşte două cadouri pentru ziua lui Donald Trump  Polonia, pregătiri pentru trupele americane

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, i-a adresat un „apel insistent” preşedintelui Karol Nawrocki, pentru ca acesta „să nu se lase prins în cuşcă (capcană)” în timpul noii sale vizite în SUA, a treia pe care o face în decurs de aproape un an, o referire cu dublu sens, dat fiind că liderul polonez, fost boxer, va participa la gala UFC de lupte în cuşcă organizată la Casa Albă. 

Preşedintele Karol Nawrocki pleacă duminică într-o vizită la Washington, la invitaţia preşedintelui SUA, Donald Trump. El va participa, printre altele, la gala de arte marţiale mixte UFC Freedom 250, care va avea loc la Casa Albă în onoarea celei de-a 250-a aniversări a fondării SUA şi care este organizată chiar de ziua de naştere a preşedintelui american, conform News.ro. 

La întrebarea jurnaliştilor despre cum evaluează noua deplasare a preşedintelui în Statele Unite şi despre ce ar trebui să discute Karol Nawrocki cu Trump, Tusk a declarat că, din motive evidente, îi doreşte preşedintelui succes în vizita sa în America, relatează postul de radio RMF 24. 

Referindu-se la competiţia de arte marţiale mixte programată la Casa Albă, premierul s-a adresat preşedintelui cu un „apel insistent” ca acesta să nu se lase „atras în cuşcă” în SUA. 

„Ştim că îi place boxul, dar e mai bine să nu riscăm. Ştim cum se termină unele lupte, aşa că sper că nu va fi atras în astfel de confruntări”, a comentat Tusk cu o notă de ironie. 

Karol Nawrocki pregăteşte două cadouri pentru ziua lui Donald Trump 

Potrivit presei, preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, pregăteşte două cadouri pentru sărbătorirea omologului său american, Donald Trump, care împlineşte 80 de ani. 

Şeful Biroului Prezidenţial pentru Politică Internaţională, Marcin Przydacz, a declarat săptămâna trecută că preşedintele Nawrocki va discuta direct cu Donald Trump la Washington despre chestiuni esenţiale privind securitatea Poloniei, relaţiile bilaterale şi cooperarea energetică şi economică. 

„Pe lângă temele economice, energetice sau dialogul politic, cea mai importantă chestiune pentru noi este, desigur, politica de securitate, prezenţa soldaţilor americani pe teritoriul Poloniei”, a subliniat ministrul prezidenţial. El a adăugat că, în cadrul discuţiei, va fi abordată şi chestiunea prezenţei permanente a trupelor americane în Polonia.

Polonia, pregătiri pentru trupele americane

Prim-ministrul Donald Tusk a informat că marţi este convocat Comitetul Consiliului de Miniştri pentru Securitate Naţională, care se va ocupa de pregătirile pentru prezenţa trupelor americane în Polonia. Este vorba de pregătirea locurilor, infrastructurii, logisticii şi fondurilor necesare pentru prezenţa trupelor americane în Polonia – a precizat premierul. 

„Ne dorim foarte mult ca Polonia să fie pregătită concret şi precis pentru anunţul pe care l-am auzit de la preşedintele Trump”, a spus premierul. „Sper că preşedintele Nawrocki va găsi ocazia să-i reamintească preşedintelui Trump promisiunea sa”, a adăugat Tusk. 

Ministrul polonez al apărării a informat că i-a transmis secretarului american al apărării, Pete Hegseth, o propunere oficială privind înfiinţarea unei noi baze militare permanente a armatei americane în Polonia. Anterior, el a purtat discuţii cu secretarul apărării al SUA în luna mai, în legătură cu zvonurile apărute la acea vreme, conform cărora Pentagonul ar fi anulat planurile de detaşare prin rotaţie a 4.000 de soldaţi americani în Polonia. Ministrul apărării a relatat atunci că Hegseth l-a asigurat că în prezent este în curs procesul de regrupare a forţelor şi mijloacelor armatei SUA în Europa, dar nu s-a luat nicio decizie privind reducerea capacităţii militare americane în Polonia. 

Ulterior, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că Statele Unite vor trimite în Polonia încă 5.000 de soldaţi. El a subliniat că aceasta este o decizie luată pe baza relaţiilor sale cu preşedintele Nawrocki, pe care l-a susţinut înaintea alegerilor din 2025. 

Astfel, vizita de duminică va fi a treia deplasare a lui Karol Nawrocki în Statele Unite în puţin peste un an, după întâlnirea cu Donald Trump din mai 2025 şi vizita oficială la Washington, după alegerea ca preşedinte, din septembrie acelaşi an.

Citește și: În ciuda prieteniei lor, președintele polonez Karol Nawrocki nu va deveni, probabil noul „sfătuitor” al lui Trump (analist) 

Editor : A.C.

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