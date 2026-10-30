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Karol Nawrocki și-a întrerupt o vizită externă după suspendarea președintelui celei mai înalte instanțe judecătorești din Polonia

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Karol Nawrocki.
Karol Nawrocki. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat vineri în avion spre Senegal pentru o vizită programată, a făcut cale-ntoarsă după ce a aflat că poliţia a pătruns în sediul celei mai înalte instanţe din Polonia, iar preşedintele acesteia a fost suspendat din funcţie, relatează Reuters.

„Într-un astfel de moment, preşedintele trebuie să fie în Polonia. Îmi întrerup călătoria spre Senegal. Mă întorc”, a scris el pe platforma X.

Poliţia a precizat că agenţii săi au intrat în sediul Tribunalului Constituţional în urma unor incidente petrecute în exteriorul instituţiei, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase înspre poliţişti.

Tribunalul a anunţat pe site-ul său oficial că preşedintele instituţiei, Bogdan Swieczkowski, a fost suspendat vineri.

Un vechi conflict politic în legătură cu Tribunalul Constituţional a paralizat efectiv activitatea acestei instituţii, notează Agerpres. La începutul acestui an, Nawrocki - un aliat al fostului guvern naţionalist al Poloniei - a refuzat să primească jurământul a trei dintre cei şase judecători nominalizaţi de parlament, în timp ce Swieczkowski a blocat preluarea funcţiei de către judecători aleşi de actuala majoritate parlamentară.

Editor : B.E.

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