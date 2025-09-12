Live TV

Kasparov îl atacă pe Trump în chestiunea incursiunii dronelor rusești în Polonia: „A fost mai rapid decât Kremlinul” în a găsi o scuză

Data publicării:
Garry Kasparov este unul dintre cei mai influenți oponenți ai lui Vladimir Putin
Garry Kasparov este unul dintre cei mai influenți oponenți ai lui Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Disidentul rus, celebrul șahist Garry Kasparov, îl atacă pe președintele american Donald Trump, acuzându-l că este un „atu” al Rusiei și că, în chestiunea incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, s-a grăbit să ofere o scuză Moscovei, afirmând că aceasta ar fi putut fi accidentală. ”Așa cum am prevăzut, Trump este mai rapid în a numi acest lucru o greșeală chiar și decât Kremlinul!”, a scris Kasparov în pagina sa de la platforma X (fostă Twitter). Kasparov avertizează că Europa își face iluzii, crezând că Trump va apăra țările NATO.

Declarațiile făcute joi de președintele american Donald Trump, conform căruia intrarea unor drone ruse pe teritoriul polonez ar fi putut fi accidentală, au atras o serie de reacții la nivel înalt din Polonia. Premierul polonez Donald Tusk a transmis că și-ar fi dorit ca atacul să fi fost o greșeală, însă Polonia știe că nu a fost așa, ci de natură intenționată.

„Ne-am dori, de asemenea, ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o greșeală. Dar nu a fost așa. Și știm asta”, a scris vineri dimineață premierul polonez Donald Tusk, într-o postare pe X.

”Așa cum am prevăzut, Trump este mai rapid în a numi acest lucru o greșeală chiar decât Kremlinul! Oricine crede că acest atu al Rusiei va apăra țările NATO trăiește într-o fantezie. Europa a ignorat deja o duzină de semnale de alarmă, iar în curând viețile pierdute nu vor mai fi doar ale civililor ucraineni”, avertizează Kasparov în postarea sa.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Formularea de „atu al Rusiei” în privința lui Donald Trump a fost folosită pentru prima oară, recent, de președintele Portugaliei, care l-a catalogat astfel pe președintele american, în contextul negocierilor privind războiul din Ucraina.

În opinia președintelui Portugaliei, Trump a adus beneficii strategice Federației Ruse, referindu-se la acțiunile președintelui american în ceea ce privește conflictul din Ucraina.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump la birou
1
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
photo-collage.png - 2025-08-17T195026.745
3
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
4
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
profimedia-1036013505
5
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Digi Sport
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BANI MAI MULTI PARLAMENTARI INQUAMPHOTOS
Parlamentul cheltuie 1 milion € cu angajații aleșilor, lunar: peste...
Donald Trump a anunţat că asasinul lui Charlie Kirk a fost prins...
Cutitara_moldova_parlament
Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în...
Ilie bolojan guvern spitale PNRR
Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu proiectele spitalelor care nu...
Ultimele știri
CNAS: Tratamentele pentru pacienții oncologici vor fi asigurate fără întreruperi
Rusia ameninţă Danemarca cu măsuri militare pentru producerea de combustibil pentru rachetele ucrainene pe teritoriul său
Cătălin Drulă: „E limpede că PSD nu-și dorește alegeri la București. Probabil nu anticipează că le-ar câștiga”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dmitri Peskov
Kremlinul anunţă o „pauză” în negocierile de pace cu Kievul. Când ar putea avea loc următoarea rundă de discuții
putin si peskov
Kremlinul despre manevrele Zapad-2025: „Rusia nu ameninţă ţările din Europa, Rusia nu a amenințat niciodată pe nimeni”
zaharova
Maria Zaharova îl elogiază pe Charlie Kirk și critică Occidentul pentru ajutorul dat lui Zelenski. Ce a spus activistul despre Ucraina
Sen Lindsey Graham
Senatori americani au introdus un proiect de lege pentru a eticheta Rusia și Belarus drept state care sponsorizează terorismul
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei drone de 20.000. Ar trebui sisteme mai ieftine
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate...
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi...
Adevărul
Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este...
Playtech
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de...
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
Gigi Becali și fiica sa Theodora, implicați într-un scandal. ”Sesizare penală? Aia e!”
Pro FM
Cleopatra Stratan a renunțat la imaginea dulce și diafană. A pozat în rochie mini mulată, în lumina apusului...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să...
Newsweek
Pensionarii ar urma să piardă 500 lei la pensie în următorii 2 ani. Anunțul FMI care dă fiori
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea