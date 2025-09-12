Kasparov îl atacă pe Trump în chestiunea incursiunii dronelor rusești în Polonia: „A fost mai rapid decât Kremlinul” în a găsi o scuză

Disidentul rus, celebrul șahist Garry Kasparov, îl atacă pe președintele american Donald Trump, acuzându-l că este un „atu” al Rusiei și că, în chestiunea incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, s-a grăbit să ofere o scuză Moscovei, afirmând că aceasta ar fi putut fi accidentală. ”Așa cum am prevăzut, Trump este mai rapid în a numi acest lucru o greșeală chiar și decât Kremlinul!”, a scris Kasparov în pagina sa de la platforma X (fostă Twitter). Kasparov avertizează că Europa își face iluzii, crezând că Trump va apăra țările NATO.

Declarațiile făcute joi de președintele american Donald Trump, conform căruia intrarea unor drone ruse pe teritoriul polonez ar fi putut fi accidentală, au atras o serie de reacții la nivel înalt din Polonia. Premierul polonez Donald Tusk a transmis că și-ar fi dorit ca atacul să fi fost o greșeală, însă Polonia știe că nu a fost așa, ci de natură intenționată.

„Ne-am dori, de asemenea, ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o greșeală. Dar nu a fost așa. Și știm asta”, a scris vineri dimineață premierul polonez Donald Tusk, într-o postare pe X.

”Așa cum am prevăzut, Trump este mai rapid în a numi acest lucru o greșeală chiar decât Kremlinul! Oricine crede că acest atu al Rusiei va apăra țările NATO trăiește într-o fantezie. Europa a ignorat deja o duzină de semnale de alarmă, iar în curând viețile pierdute nu vor mai fi doar ale civililor ucraineni”, avertizează Kasparov în postarea sa.

Formularea de „atu al Rusiei” în privința lui Donald Trump a fost folosită pentru prima oară, recent, de președintele Portugaliei, care l-a catalogat astfel pe președintele american, în contextul negocierilor privind războiul din Ucraina.

În opinia președintelui Portugaliei, Trump a adus beneficii strategice Federației Ruse, referindu-se la acțiunile președintelui american în ceea ce privește conflictul din Ucraina.

