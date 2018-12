Kate Middleton, însărcinată cu al patrulea copil? Reacția Palatului Kensington

Kate Middleton, însărcinată cu al patrulea copil? Aşa par să creadă pariorii englezi, potrivit site-ului de pariuri online Bookies Coral, care susţine că în prezent cota ca ducesa să anunţe o a patra sarcină în 2019 este de trei la unu. În plus, nici Palatul Kensington nu a negat zvonul, notează miercuri Madame Figaro, citând publicaţia britanică Express.





Contactat de aceasta din urmă, Palatul Kensington nu a negat, nici nu a confirmat aceste speculaţii, mulţumindu-se să precizeze că nu a comentat niciodată despre viaţa privată a cuplului, şi că, dacă ducesa ar fi însărcinată, jurnaliştii ar afla printr-un comunicat, scrie Agerpres.



În plus, o sursă a declarat recent pentru revista People că nu crede că ducesa va mai avea alţi copii, după ce aceasta a suferit de afecţiunea numită Hyperemesis Gravidarum în timpul celor trei sarcini anterioare.



"Nu îmi pot imagina că ea îşi mai doreşte copii, având în vedere calvarul prin care a trecut la fiecare sarcină", a indicat sursa pentru revista menţionată.



În plus, o altă sursă a declarat pentru Express că ducesa a trebuit să-l convingă pe William să aibă un al treilea copil, deoarece "a dorit întotdeauna mai mult de doi".



"Având un frate şi o soră, Kate a vrut cel puţin trei copii", a adăugat aceasta.



"William a fost mai reticent, nu doar pentru că el are un singur frate ci şi pentru că George a fost un nou-născut destul de dificil. Apoi au avut-o pe Charlotte şi lucrurile au fost mai uşoare. Acum, ideea unui nou-născut nu mai pare aşa o provocare", a completat sursa.



Cel de-al treilea copil al cuplului, Louis Arthur Charles, s-a născut anul acesta în aprilie şi are numai şapte luni.

