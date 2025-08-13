Live TV

Kazahstan anunţă că un angajat al Ministerului Apărării a fost arestat în Polonia

Data actualizării: Data publicării:
Cătușe
Foto: Profimedia

Ministerul Apărării din Kazahstan a anunţat miercuri că unul dintre angajaţii săi a fost arestat în Polonia, care anunţase anterior că a reţinut un cetăţean străin acuzat de spionaj, relatează AFP.

Ministerul a afirmat pe Telegram că "un angajat al biroului ataşatului militar kazah a fost reţinut de forţele de ordine poloneze".

Serviciul polonez de contraspionaj (ABW) a declarat că a arestat pe 30 iulie un "cetăţean al unei ţări asiatice create după destrămarea Uniunii Sovietice", o descriere care corespunde mai ales Kazahstanului.

"Acesta a fost identificat ca fiind un ofiţer al serviciilor de informaţii militare care opera sub acoperire diplomatică într-o ţară europeană", a declarat ABW, potrivit Agerpres.

Potrivit acestei surse, suspectul a desfăşurat "activităţi de spionaj care ameninţau securitatea Poloniei şi a structurilor militare aliate".

Contactate de AFP pentru a afla dacă bărbatul arestat este un angajat al ministerului kazah, serviciile poloneze nu au răspuns imediat solicitării.

S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Digi Sport
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
