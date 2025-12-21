Live TV

Keir Starmer a vorbit cu Donald Trump despre eforturile pentru „o pace justă şi de durată” în Ucraina

Data publicării:
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Donald Trump și Keir Starmer. Sursa foto: REUTERS

Premierul britanic Keir Starmer a discutat într-un apel video cu preşedintele american Donald Trump despre eforturile de a obţine „o pace justă şi de durată” în Ucraina, a anunţat duminică biroul din Downing Street într-un comunicat, relatează Reuters.

„Cei doi lideri au început printr-o reflecţie asupra războiului din Ucraina”, a precizat Downing Street, precizând că Starmer şi Trump au discutat şi despre activitatea aşa-numitei „Coaliţii de Voinţă” a ţărilor care s-au angajat să susţină Ucraina.

„Prim-ministrul l-a pus la curent asupra eforturilor Coaliţiei de Voinţă pentru a susţine orice acord de pace care asigură o încheiere a ostilităţilor justă şi de durată”, a mai precizat sursa citată.

Negociatorii americani s-au întâlnit cu oficiali ruşi sâmbătă pentru discuţii menite să pună capăt conflictului, în contextul în care administraţia Trump încearcă să obţină un acord în acest sens.

Întâlnirea de la Miami a urmat după discuţii, vineri, între oficiali americani, ucraineni şi europeni.

Downing Street a mai precizat că Starmer şi Trump au discutat şi despre numirea lui Christian Turner în postul ambasador în SUA, după ce predecesorul său Peter Mandelson a fost demis după ce au ieşit la iveală email-uri în care îşi exprima sprijinul pentru infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Editor : C.L.B.

