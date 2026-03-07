Prim-ministrul britanic și-a justificat poziția privind războiul SUA-Israel împotriva Iranului într-o postare pe rețelele sociale, folosind melodia „Money for Nothing” a trupei Dire Straits. Keir Starmer a fost acuzat că încearcă să imite modul în care Donald Trump folosea rețelele sociale, după ce a postat un videoclip pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu, suprapus cu vocea sa și cu piesa faimoasei formații, scrie The Guardian.

Videoclipul începe cu imagini cu elicoptere Wildcat ale Royal Navy zburând deasupra capului său, continuând cu avioane militare britanice în acțiune și cu distrugerea unei drone, în timp ce vocea lui Starmer prezintă poziția sa față de conflict.

„Prioritatea noastră numărul unu este protejarea cetățenilor noștri”, spune Starmer, peste sunetul chitarelor electrice interpretate de Dire Straits.

Starmer a refuzat să se alăture atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, dar a autorizat ulterior acțiuni „defensive”.

Reacții critice

Al Pinkerton, deputat liberal-democrat, a declarat că alegerea melodiei în contextul în care armata „cerșea” un plan guvernamental de cheltuieli pentru apărare părea „aproape lipsită de tact”.

„Războiul ilegal al lui Trump în Orientul Mijlociu nu este un film de promovare, indiferent ce ar sugera canalele de presă ale președintelui”, a adăugat el, referindu-se la postările de pe rețelele sociale ale Casei Albe care celebrau bombardarea Iranului cu un montaj de clipuri din filme și seriale hollywoodiene.

„Downing Street pare incapabil să evite să fie atras în orbita confuziei bolnave a lui Trump, unde blockbuster-ele se confundă cu conflictele internaționale”.

Partidul Verde a afirmat că videoclipul TikTok „aduce aminte de clipurile publiate de Casa Albă care glorifică războiul”.

Poziția Downing Street

Întrebat dacă prim-ministrul a aprobat muzica folosită în postările sale de pe rețelele sociale, purtătorul său de cuvânt a declarat pentru presă: „Nu voi intra în procesele interne, dar aveți cuvintele sale despre angajamentul său privind cheltuielile pentru apărare”.

Starmer a declarat la Conferința de Securitate de la München luna trecută că Marea Britanie „va trebui să cheltuiască mai mult, mai repede” în materie de apărare, după ce anul trecut promisese să aloce 2,5% din PIB pentru apărarea de bază până în aprilie 2027.

TikTok a devenit tot mai mult o platformă de social media preferată de prim-ministru, a cărui activitate fusese anterior lăudată drept „aproape competentă”.

El a folosit platforma și la începutul acestei săptămâni pentru a posta fragmente dintr-un apel telefonic cu liderii Franței și Germaniei, în care discutau despre izbucnirea războiului, având pe fundal o muzică mai generică.

Există speculații că alegerea melodiei Dire Straits ar fi fost rezultatul unei sugestii algoritmice generate de însăși platforma TikTok.

