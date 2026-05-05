Keir Starmer avertizează Iranul: Marea Britanie nu va tolera incitarea la antisemitism

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a avertizat, marți, în cadrul unui summit organizat la Downing Street, că Marea Britanie nu va tolera ca Iranul sau alte state străine să răspândească ura împotriva evreilor, relatează Politico. Avertismentul acestuia vine după ce doi bărbați de origine evreiască au fost înjunghiați în nordul Londrei săptămâna trecută.

Starmer a declarat că poliția investighează dacă o putere străină se află în spatele atacurilor antisemite din Marea Britanie.

„Mesajul nostru către Iran, sau către orice altă țară care ar putea încerca să incite la violență, ură sau divizare în societate, este că acest lucru nu va fi tolerat”, a spus premierul britanic.

El a subliniat că măsurile suplimentare de securitate nu vor fi suficiente pentru a preveni atacurile.

„Trebuie să ne ocupăm și de forțele care alimentează această ură, așa că le înfruntăm direct”, a spus Starmer.

„Una dintre piste este că un stat străin se află în spatele unora dintre aceste incidente. Investigăm, desigur, toate posibilitățile și evident că aceste acțiuni vor avea consecințe dacă se dovedește că este așa”, a adăugat acesta.

Declarațiile premierului britanic vin după ce doi bărbați evrei au fost înjunghiați miercurea trecută în Golders Green, nordul Londrei. Un bărbat de 45 de ani, Essa Suleiman, a fost acuzat de tentativă de omor.

În martie, patru ambulanțe ale serviciului comunității evreiești Hatzola au fost atacate, iar șapte persoane au fost arestate luna trecută sub suspiciunea de conspirație în vederea comiterii unui atac îndreptat împotriva comunității evreiești.

În luna octombrie a anului trecut, doi bărbați de origine evreiască au fost uciși în timpul unui atac asupra unei sinagogi din zona metropolitană a orașului Manchester.

Guvernul a declarat că alocă 25 de milioane de lire sterline suplimentare pentru patrulele de poliție din comunitățile evreiești și că pune la dispoziția consiliilor locale încă 1 milion de lire sterline pentru combaterea antisemitismului și îmbunătățirea coeziunii comunitare.

Universitățile vor fi obligate să publice informații despre amploarea antisemitismului în campusurile lor, a anunțat, de asemenea, prim-ministrul britanic.

Editor : C.L.B.