Premierul britanic Keir Starmer l-a ironizat pe Emmanuel Macron, președintele Franței, purtând o pereche de ochelari de soare tip aviator, la un show de comedie din Londra. Prim-ministrul de la Londra a participat la emisiunea The Political Party Live de la Teatrul Duchess, unde a fost intervievat în fața publicului.

Într-un clip pe care l-a distribuit pe contul său de TikTok, Starmer primește o pereche de ochelari de soare pe care îi pune imediat și apoi spune „Bonjour”, într-o referire la președintele francez, care a purtat o pereche similară, la Davos, săptămâna trecută.

Starmer l-a etichetat pe Macron în postare, adăugând comentariul „Talk to me, Goose” (Vorbește cu mine, Goose), o referință la filmul Top Gun, care a popularizat ochelarii de soare în stil aviator.

Publicul din West End a râs la glumă, iar Starmer i-a spus gazdei Matt Forde că ar lua în considerare să îi poarte la summituri.

Apoi a glumit că are nevoie de ochelarii lui obișnuiți înapoi, altfel nu va putea vedea în Parlament.

Adresându-se elitelor globale la Forumul Economic Mondial anual din staţiunea montană elveţiană Davos, preşedintele francez a purtat ochelarii de soare închişi la culoare, reflectorizanţi, pe care marca franceză de ochelari de lux Henry Jullien a declarat că i-a oferit cadou în 2024.

Palatul Elysee a precizat că alegerea lui Macron de a purta ochelari de soare în timpul discursului său, care a avut loc în interior, a fost pentru a-şi proteja ochii din cauza unui vas de sânge spart.

