Video Keir Starmer l-a imitat pe Emmanuel Macron. Premierul britanic și-a pus ochelari de soare și a salutat publicul: „Bonjour”

starmer macron
Keir Starmer, cu ochelari de soare. Foto: Captură video

Premierul britanic Keir Starmer l-a ironizat pe Emmanuel Macron, președintele Franței, purtând o pereche de ochelari de soare tip aviator, la un show de comedie din Londra. Prim-ministrul de la Londra a participat la emisiunea The Political Party Live de la Teatrul Duchess, unde a fost intervievat în fața publicului.

 

Într-un clip pe care l-a distribuit pe contul său de TikTok, Starmer primește o pereche de ochelari de soare pe care îi pune imediat și apoi spune „Bonjour”, într-o referire la președintele francez, care a purtat o pereche similară, la Davos, săptămâna trecută.

Starmer l-a etichetat pe Macron în postare, adăugând comentariul „Talk to me, Goose” (Vorbește cu mine, Goose), o referință la filmul Top Gun, care a popularizat ochelarii de soare în stil aviator.

Publicul din West End a râs la glumă, iar Starmer i-a spus gazdei Matt Forde că ar lua în considerare să îi poarte la summituri.

Apoi a glumit că are nevoie de ochelarii lui obișnuiți înapoi, altfel nu va putea vedea în Parlament.

Adresându-se elitelor globale la Forumul Economic Mondial anual din staţiunea montană elveţiană Davos, preşedintele francez a purtat ochelarii de soare închişi la culoare, reflectorizanţi, pe care marca franceză de ochelari de lux Henry Jullien a declarat că i-a oferit cadou în 2024.

Palatul Elysee a precizat că alegerea lui Macron de a purta ochelari de soare în timpul discursului său, care a avut loc în interior, a fost pentru a-şi proteja ochii din cauza unui vas de sânge spart.

"Nu urăsc pe nimeni mai mult decât pe Trump!" Indignare în Groenlanda, după afirmațiile președintelui SUA
"Nu urăsc pe nimeni mai mult decât pe Trump!" Indignare în Groenlanda, după afirmațiile președintelui SUA
